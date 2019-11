P. Lane z ECB recesiu nepredpokladá, do roka, prípadne dvoch očakáva zotavenie

dnes 12:01 -

Ekonomika eurozóny neskĺzne do recesie, aj keď rastie slabšie, než sa očakávalo. Navyše, v nasledujúcom roku, prípadne do dvoch rokov by mala zaznamenať zotavenie. Povedal to v stredu hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky (ECB) Philip Lane.

"Tempo rastu ekonomiky je slabšie, než sme dúfali. Dynamika je sklamaním, nie je však negatívna. Očakávame, že v priebehu nasledujúceho roka, prípadne dvoch, dôjde k zotaveniu ekonomiky," povedal Lane v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica.

Zároveň dodal, že krajiny eurozóny by mali využiť súčasné nízke úrokové sadzby na zníženie dlhovej záťaže a "nemíňať dodatočné zdroje na ďalšie výdavky alebo znižovanie daní".