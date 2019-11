Podľa lesníkov má EÚ aj na lesy dvojaký meter posúdenia kvality

dnes 11:16 -

Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska (ÚRZVNLS) tvrdí, že Európska únia má pri posudzovaní náhodnej ťažby dreva (tzv. kalamitnej) v EÚ dvojaký meter na posúdenie kvality stavu lesov tak, ako pri hodnotení kvality potravín. "Dokazujú to rôzne príklady kalamitnej ťažby v západných krajinách EÚ, ktoré únia nazýva urýchleným odstraňovaním škôd po prírodných pohromách spôsobovaných v dôsledku klimatických zmien a naopak pri rovnakom stave u Slovenska EÚ upozorňuje na bezhlavé kaličenie slovenských lesov," konštatoval to pre agentúru SITA predseda ÚRZVNLS Milan Ovseník.

„Dlhodobo, minimálne od roku 2016, kedy začali Európu postihovať častejšie prírodné pohromy a po zvyšujúcom sa tlaku Európskej komisie (EK) na rozširovanie bezzásahových území veľkého rozsahu a obmedzovaní akejkoľvek ťažby sme sa začali zaoberať tým, tak ako v prípade potravín, či v Európskej únii neplatí dvojaký meter. Teda dvojaká kvalita na to isté. Každá krajina má chránené územia, každá krajina má národné parky, ktoré sú v Nature 2000 a v každom štáte sa postupne začalo ukazovať, že sa plošne rúbe, no to, čo je na západe považované za pomoc lesom je na Slovensku posudzované inak,“ uviedol Milan Ovseník.

Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska sa postupne dozvedala, ako náhodnú ťažbu dreva vo veľkom vykonávajú Rakúšania, Nemci či Taliani. „A nás pritom tlačí Európska komisia hrozbami do infrídžmentu (infringement - konanie o porušení povinností zo strany Európskej komisie – poz. red.) pre údajne vysoké náhodné ťažby. Tie máme navyše údajne podľa EK plánovať. Na uvedené sme upozornili naše ministerstvo pôdohospodárstva a obrátili sme sa na ministerku a aj na premiéra,“ pokračoval Ovseník.

Podľa údajov odbornej platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska rastie u nás podiel takzvanej náhodnej ťažby, ktorá je vynútená prírodou práve v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov (vietor, sucho, lykožrúty, podpňovka, atď.). V roku 2017 predstavovala náhodná, teda kalamitná ťažba, až takmer 90 percentný podiel na celkovom objeme ročnej ťažby dreva v slovenských lesoch. „Na druhej strane treba povedať aj to, že napriek rastúcej ťažbe dreva v slovenských lesoch sa neustále zvyšuje zásoba dreva v porastoch. V ostatných rokoch sa zvýšili zásoby dreva v lesných porastoch na Slovensku o viac ako 7 percent. Zároveň je odborníkmi zistený aj zvýšený celkový ročný prírastok drevnej hmoty. Je rozdiel medzi povrchným vykresľovaním lesníkov ako tých, ktorí ťažia drevo a medzi ich skutočným prínosom pre les a prínosom odborne obhospodarovaného lesa pre spoločnosť. Vytrhnúť z celého kontextu lesníckej práce len ťažbu dreva a hodnotiť a porovnávať tento ukazovateľ považujeme preto za neodborné a nesprávne,“ ozrejmil hovorca platformy Jozef Marko.