Vyplaťte mi môj podiel, píšu Nóri štátnemu fondu

Zdroj: Bloomberg;ČTK

Foto: getty images;TASR/AP

dnes 10:29 -

V októbri fondom spravovaná suma stúpla na rekordných desať biliónov nórskych korún (1 NOK = 0,10 EUR) a počet žiadostí vedenie fondu, od žartovných o drobné na pohárik až po tie vážnejšie sumy, pribúdajú. V súčasnosti by na každého z 5, 3 milióna obyvateľov krajiny, pripadalo v prepočte asi 180 000 eur. Aj keď výbery neumožňuje, fond sa otázkam obyčajných Nórov teší. "Je pekné, že sa ľudia zaujímajú a že vedia, že fond patrí každému," povedala hovorkyňa divízie nórskej centrálnej banky, ktorá fond spravuje. Vlna verejného záujmu podľa hovorkyne Marthy Skaarovej predstavuje príležitosť vysvetľovať, že je určený budúcim generáciám. Že to ľudia skúšajú, vraj nie je nič nové, aj keď po oznámení októbrového rekordu počet žiadostí o výplatu podielu narástol.



Fond bol založený v roku 1996 a podľa názvu je to vládny dôchodkový fond. Skutočným dôchodkovým fondom ale nie je, má len zaručiť zisky z prírodného bohatstva aj potom, čo éra fosílnych palív skončí.







Peniaze získané predajom ropy investuje výhradne mimo Nórska, aby neprehrieval tamojšie hospodárstvo. Spravuje zhruba 1,5 percenta všetkých svetových akcií. Len od roku 2008 sa objem sústredených prostriedkov kvôli pádu akciových búrz a následným lacným nákupom cenných papierov štvornásobne zvýšil. Z etických dôvodov fond neinvestuje do tabakových a niektorých zbrojárskych firiem ani do väčšiny podnikov, ktoré ťažia uhlie.







Ropa aktuálne zaznamenala nebývalý prepad. Pri obchodovaní v New Yorku sa ropné kontrakty na budúce dodávky v utorok prepadli o 3,5 percenta, čo je najviac od konca septembra. Reagovali tak na správu, že zásoby komodity spravované asociáciou ťažiarov American Petroleum Institute stúpli na 5,95 milióna barelov. Klesajú aj ceny severomorskej Brent, ktoré sa od apríla prepadli o 18 percent.