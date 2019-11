Britský premiér odkladá zníženie korporátnej dane na neurčito

dnes 15:31 -

Britský premiér Boris Johnson uviedol, že odloží redukciu korporátnej dane. Vyhlásil, že daň, ktorú firmy platia zo svojich ziskov, ponechá na neurčito na terajšej úrovni. Táto daň je v Británii v súčasnosti vo výške 19 percent a od prvého apríla 2020 mala klesnúť na 18 percent. Johnson na konferencii Konfederácie britského priemyslu (CBI) povedal, že tento krok vygeneruje 6 mld. libier (GBP) na "priority", ako je napríklad zdravotníctvo. Informuje o tom portál news.sky.com.

Premiér Veľkej Británie svoj prejav využil aj na to, aby predstaviteľom firiem povedal, že vie o tom, že v roku 2016 "veľké firmy nechceli brexit". Dodal však, že jeho plán odchodu krajiny z Európskej únie v závere januára budúceho roka im poskytne "istotu". Na otázku, či môže garantovať, že dohoda o obchode sa dosiahne do konca plánovaného prechodného obdobia po brexite, čiže do januára 2021, Johnson odpovedal: "Absolútne nevidím dôvod, prečo by sme to nemali urobiť počas obdobia, ktoré máme k dispozícii."

(1 EUR = 0,8566 GBP)

https://news.sky.com/story/general-election-boris-johnson-delays-corporation-tax-cuts-11864082