Ako sa vyrovnať so strachom z poklesu trhu

Špekulácie a výber konkrétnych titulov je stratou času. Tvrdí to okrem iných aj Eugen Fama, laureát Nobelovej ceny svojou hypotézou efektívnych trhov, že trhové ceny odrážajú všetky dostupné informácie - v reálnom čase, po celý čas - spájaním kupujúcich a predávajúcich, ktorí sa dobrovoľne dohodnú na transakcii. Čo ak by trhy premietli informácie do cien? Čo by to znamenalo pre investorov?



Vráťme sa na začiatok 70-tych rokov minulého storočia. V tom čase vznikli indexové fondy. Spočiatku bol nový prístup sprevádzaný skepticizmom. Dnes máme k dispozícii štyri desaťročia výsledkov. Stratégie boli navrhnuté tak, aby zohľadňovali výsledky výskumu od akademickej obce o tom, čo vedie k očakávaným výnosom, a potom sa zamerali na ich správne nasadenie. Denne sa vyvažovali očakávané výnosy nákladmi a diverzifikáciou.

Sila trhov stále nie je všeobecne akceptovaná. Ľudia naďalej robia mizerné rozhodnutia v čase volatility namiesto toho, aby čakali, ako sa veci vyvinú. Počas dlhých rokov sa trhy správali tak, ako mnohí dúfali. Napríklad za takmer 100 rokov, čo sú k dispozícii údaje o americkom akciovom trhu, generoval tento trh v priemere návratnosť 10 percent ročne. Hoci takúto návratnosť za konkrétny rok dosiahol len skutočne zriedkakedy. Sila trhu by sa dala prirovnať rieke. Každý skúsený rafťák vám povie, že je zbytočné bezhlavo bojovať s divokou vodou. Je lepšie nastaviť si kurz, držať sa ho a hlavne nepreceňovať svoje sily.





Vo svete financií sa mnohé zmenilo. Vedecké poznatky aj technológie posúvajú aj toto odvetvie. Dnes sa už dokonca aj indexové fondy, ktoré boli navrhnuté tak, aby generovali výnosy, používajú pri pokusoch o časovanie trhov. Lepšie a bezpečnejšie finančné služby môžu zlepšiť životy ľudí. Bola to rovnako pravda pred 50 rokmi, ako to bude aj o 50 rokov. Treba len dúfam, že mladí odborníci vstupujúci do sveta financií si poradia s vedeckými a technickými výzvami a prídu s novými spôsobmi, ako pomôcť investorom. A nemusia to byť len mladí, mnohí z tých, ktorí zmenili investovanie k lepšiemu, sú stále aktívni. Minulý mesiac vydal Eugene Fama a jeho výskumný partner Kenneth French štúdiu, v ktorej skúmali prediktívnu hodnotu inverznej výnosovej krivky. Nenašli žiadne dôkazy o tom, že by obrátené výnosové krivky predpovedali, že akcie čaká horšia výkonnosť ako štátne pokladničné poukážky.

Ak žijete v strachu z ďalšieho poklesu, zvážte zmenu myslenia namiesto zmeny pozície v investícií. Zamerajte sa na kontrolu toho, čo môžete ovládať, ako napríklad to, koľko dokážete ušetriť, alebo ako by mala vyzerať správna zmes akcií a dlhopisov. Nemýľte si aktivitu s dosiahnutým úspechom. Nerobiť nič znamená robiť niečo. Stačí si spomenúť na všetkých, ktorí v roku 2008 opustili trh a nechali si ujsť 11 krásnych rokov rastu akcií.

Vedzte, že tábor odborníkov, ktorí sa opierajú o vedecké poznatky a nie o špekulácie, sa rozrastá. Ak prijmete iný pohľad na trhy, výhody môžu ďaleko presiahnuť oblasť investovania peňazí. Poučte sa, akceptujte niekoľko právd a žite svoj život inak. Jedným z bonusov môže byť portfólio, ktoré zostane na dobrej ceste, aj keď by sme mali zažiť ďalšiu finančnú krízu. V skutočnosti budete ale ťažiť z druhotného prínosu. Budete menej času venovať starostiam o veci, ktoré aj tak nemôžete zmeniť.