Cenové tlaky: Diamanty zlacňujú napriek dopytu

Dopyt po diamantoch vykazuje rast. V USA, ktoré tvoria okolo 50 % celosvetových predajov, dopyt rástol v minulom roku o 4,5 %. Američania síce za diamantové klenoty celkovo minuli 36 miliárd dolárov, vďaka vysokej ponuke ale zostávajú ceny nízko.



Hlavný producent diamantov, firma De Beers, bola doteraz zvyknutý diktovať ceny svojmu vybranému okruhu klientov. Minulý týždeň ale kapitulovala a plošne znížila svoje ceny, kvôli neochote zákazníkov nakupovať za predchádzajúce ceny. Viedlo to k zvýšeným predajom na aukcii v Botswane, ale výsledky z dlhodobého hľadiska boli aj tak pomerne slabé. Predaje surových diamantov dosiahli 390 miliónov dolárov, čo je najnižšia novembrová hodnota od roku 2016.





Zisky spoločností, ktoré brúsia, leštia a obchodujú so svetovými diamantmi, rapídne klesli. Ako klesá cena leštených kameňov, banky utiahli poskytované financovania. Už neposkytujú toľko úverov s nízkymi úrokmi, na ktoré si sektor v posledných rokoch zvykol.

To všetko viedlo k úprave cenníky tisícov spoločností so silnou vyjednávacou pozíciou. "Na trhu je mnoho hráčov, ktorí si vzájomne konkurujú. To dáva maloobchodníkom obrovskú nákupnú silu, ktorú môžu používať k udržaniu cien leštených produktov nižšie, než by mali byť," myslí si Anish Aggarwal, partner v poradenskej firme Gemdax špecializujúca sa na diamantový trh. "V dlhodobom horizonte je osud De Beers zviazaný s cenami leštených kameňov. Krátkodobo môžu na sprostredkovateľov tvrdo tlačiť, ale nemôže to trvať večne, ak to príliš nekorešponduje s cenami leštených kameňov," dodáva Aggarwal.

Trend znižovania cien diamantov sa ale zatiaľ netýka luxusného segmentu. Značkové šperky od Tiffany, Cartier alebo Bulgari si držia cenu a zároveň navyšujú svoj podiel na celkovom trhu s diamantmi, ktorého objem dosahuje 80 miliárd dolárov. Napriek úspechom, tento segment tvorí len ​​30 percent celkového trhu. V ostatných častiach trhu sú diamanty považované za komoditu a hodnotené na základe veľkosti, farby, čistoty a brúsenia. Bez silnej značky nie je možné jednotlivé kamene od seba odlíšiť. Len na základe ceny.