Dlhopisy a zmenky: fixný výnos 5,5 - 7 % p.a.

Investície do kvalitných investičných projektov prostredníctvom korporátnych cenných papierov sú medzi investormi dlhodobo obľúbené. Vyhľadávajú ich skúsení investori, ktorí si chcú rozšíriť svoje investícné portfóliá, ale v poslednej dobe aj čoraz viac začínajúcich investorov, ktorí sú nútení hľadať vhodnú alternatívu k banovým produktom. Úroky na bežných a termínovaných účtoch sú aktuálne veľmi nízke a hovorí sa aj o možnosti ich posunu do záporných hodnôt. Tento vývoj spôsobuje, že čoraz viac Slovákov z obavy pred znehodnotením úspor presúva časť finančných prostriedkov z vkladov v bankách do investícií.

V Proxente sa fixný výnos pohybuje od 5,5 do 7 %

Medzi vyhľadávaných a dôveryhodných emitentov dlhopisov patrí slovenská investičná skupina Proxenta, ktorá tento rok oslávila svoje desiate narodeniny. V Proxente momentálne získate fixný ročný výnos od 5,5 až do 7 % p.a. Výška výnosu tej-ktorej emisie sa odvíja od typu cenného papiera (dlhopisy, zmenky), od minimálnej investovanej sumy (10, 20 alebo 30 tisíc eur) a od termínu splatnosti cenného papiera (2020, 2024, 2025, 2028, atď). Fixný výnos sa v Proxente vypláca vždy raz ročne.

Pomer výnosu a dôveryhodnosti emitenta je na trhu výnimočný

Skupina Proxenta sa radí na Slovensku medzi dôveryhodných emitentov, ktorí sú na trhu už dlho, majú za sebou viacero úspešných emisií cenných papierov a množstvo spokojných klientov. Medzi takýmito dôveryhodnými a skúsenými emitentmi sa Proxenta radí svojou ponukou medzi najatraktívnejšie na slovenskom trhu.

Investovanie so skupinou Proxenta

Slovenská investičná skupina Proxenta pôsobí na slovenskom trhu od roku 2009. Portfólio jej investičných projektov zahŕňa developerské projekty v Bratislave a v Nitre, pričom ťažisko týchto investičných aktivít smeruje do lukratívnych lokalít v samotných centrách týchto miest. Skupina realizuje aj projekty v sektore potravinovej výroby a dlhodobé investície do perspektívnych nájomných realít. Súhrnná trhová hodnota projektov sa aktuálne blíži hodnote 200 miliónov eur. Skupina momentálne realizuje rozšírenie svojich aktivít aj mimo Slovenska, respektíve mimo európskeho kontinentu. Na investičných aktivitách skupiny Proxenta majú investori možnosť podieľať sa prodstredníctvom investovaia do rôznych druhov cenných papierov, akými sú napr. dlhopisy, nástroje peňažného trhu (zmenky), prípadne akcionárskym vstupom do niektorého z realizovaných projektov.



