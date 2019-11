Sektoru spotrebného tovaru sa podľa Acrossu darí aj počas ekonomického poklesu

dnes 10:31 -

Sektor spotrebného tovaru najviac profituje z ochoty nakupovať cez internet a darí sa mu aj počas ekonomického poklesu, aký sme zažili napríklad v rokoch 2009 až 2010. Ako povedal produktový a marketingový špecialista Across Private Investments Igor Gogoľ, celosvetový objem tržieb e-commerce (obchodovanie cez internet, pozn. red.) sa od roku 2014 strojnásobil na viac ako 3,5 mld. USD ročne. Ani Slováci v tomto trende nezaostávajú. Podľa Slovenskej asociácie e-shopov pretečie takmer každé desiate euro, ktoré minieme na tovary a služby, cez stránky e-shopov. Je to vidieť aj na ich tržbách, ktoré na Slovensku a v Česku rastú každoročne o 15 %. "V tomto predaji sa výnimočne darí najmä elektronike a módnemu priemyslu. Práve ten zažíva silné časy s medziročným nárastom tržieb až o 40 %," uviedol Gogoľ.

Faktory, akými sú schopnosť lepšie odolávať ekonomickým cyklom a rýchlo sa prispôsobovať novým trendom, podľa Gogoľa dokazujú, že sektor spotrebného tovaru môže byť trhom, kde sa investíciám bude dariť aj v neľahkých časoch. Neznamená to však podľa neho, že necyklické investície sú ochránené pred nervozitou, s ktorou sa v ťažkých časoch investori stretávajú. Preto aj kôš akcií necyklických spoločností zažil v rokoch 2008 až 2009 poklesy. Boli síce výrazne menšie ako všeobecné akciové indexy, ale stále na úrovni 25 %. Možným riešením pre klienta je podľa Gogoľa konkrétnejší výber „necyklickej“ investície. "Sľubných sektorov je viacero. Jeden z mála, ktorý zvyšuje svoje tržby aj v časoch ekonomickej recesie, je časť módneho priemyslu zameraného na predaj oblečenia pre masový segment," skonštatoval Gogoľ.

Príkladom úspešného hráča na tomto poli je módna skupina CS Apparel Group, ktorá prevádzkuje dve značky na Slovensku a v Českej republike zamerané na návrh, výrobu a predaj oblečenia. Prvá, známa najmä v Česku, je SAM 73, v segmente „rodinnej módy“ s viac ako 100 kamennými pobočkami. "Investícia do takejto spoločnosti by bola žiarivým príkladom „necyklickej investície“, keďže najlepšie hospodárske výsledky dosiahla práve v rokoch 2008 až 2009," skonštatoval Gogoľ. Skupina neskôr rozšírila svoje portfólio akvizíciou druhej spoločnosti, ktorá je exkluzívnym distribútorom jednej z najviac cenených značiek oblečenia - Under Armour.

Pre slabý rozvoj kapitálového trhu a nemožnosť kúpiť si akcie takýchto spoločností, ponúka finančný trh iné riešenie. Možnosť profitovať na úspechu tohto segmentu je podľa Gogoľa zabezpečená prevažne cez emisie vlastných podnikových dlhopisov. "Netreba však zabúdať aj na existujúce riziká, najmä na dôveru, ktorú investor vkladá do spoločnosti, resp. do jej schopnosti vrátiť investovaný kapitál v dohodnutom čase a za dohodnutých podmienok," dodal Gogoľ.