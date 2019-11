Štát zdvojnásobí v budúcom roku bankám odvod

Zdroj: SITA

Banky na Slovensku by mali v budúcom roku platiť vyšší bankový odvod. Kým v súčasnosti ide o 0,2 percenta z hodnoty pasív bánk vykazovaných v súvahe, v budúcom roku sa sadzba zdvojnásobí na 0,4 percenta. V roku 2020 tak banky odvedú do štátnych finančných aktív o približne 130 mil. eur viac. Štát bude pritom tento odvod od bánk inkasovať aj po roku 2020, hoci od roku 2021 sa mal osobitný bankový odvod zrušiť. Od roku 2021 však návrh počíta so znížením sadzby opäť na 0,2 %. Vyplýva to z návrhu novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, ktorý v stredu schválila vláda. Zároveň schválila návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní. Parlament by tak mal návrh novely zákona schváliť na schôdzi, ktorá sa začína 26. novembra.

"Mojim prvoradým cieľom je, aby bol rozpočet na budúci rok schválený tak, aby deficit verejných financií v roku 2020 nepresiahol 0,49 % HDP," uviedol v utorok v tlačovej správe minister financií Ladislav Kamenický. V predvolebnom období a pri opatreniach, ktoré prechádzajú Národnou radou SR je však tento cieľ podľa neho stále ohrozený. "Preto som zareagoval na výzvu koaličnej rady a predložím na rokovanie vlády návrh novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií," dodal.

Ako po rokovaní vlády povedal minister financií Ladislav Kamenický, návrh prešiel cez vládu jednohlasne. "Bolo to konsenzuálne schválené," skonštatoval Kamenický. "Rozpočet je napätý a keď mám zohľadniť to, čo je dnes priechodné v rámci parlamentu, tak toto je jedno z mála opatrení, ktoré dokáže prejsť aj cez parlament a pomôže mi k dosiahnutiu požadovaného deficitu," uviedol Kamenický.

Pre ministra financií je dôležité, aby Slovensko v budúcom roku nebolo v rozpočtovom provizóriu, ktoré by bolo škodlivé pre všetkých, a aby nemusel stiahnuť rozpočet. "Toto je opatrenie, ktoré mi dáva šancu na to, aby mi tento rozpočet prešiel cez Národnú radu SR a bol schválený," povedal Kamenický. Ide podľa neho o opatrenie, ktoré prispeje k zvýšeniu štátnych finančných aktív. Tieto peniaze musia byť alokované presne tam, kde majú byť podľa zákona, a to sa podľa Kamenického aj stane.

Zdvojnásobenie bankového odvodu na utorkovej tlačovej besede avizoval predseda Smeru-SD Robert Fico. Dôvodom podľa neho je zvyšovanie poplatkov bánk, a to aj napriek tomu, že bankový sektor eviduje ročne zisky v stovkách miliónov eur. "Odhad na tento rok je čistý zisk okolo 700 mil. eur," skonštatoval Fico.

Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) je zvýšenie bankového odvodu len ďalším podvodom vlády na občanoch. "Vláda tým nesleduje nič iné, ako zvýšenie svojich príjmov," uviedol europoslanec a člen predsedníctva KDH Ivan Štefanec. "Pri každom podobnom pokuse sa nakoniec ukázalo, že na zvyšovanie doplatia občania a slovenské rodiny cez zvyšovanie poplatkov a menej kvalitné služby. To, čo poslanec Fico prezentoval ako úder voči bohatým bankám, nakoniec skončí ako rana všetkým občanom, ktorí majú bežné účty," dopĺňa členka Predsedníctva KDH Caroline Líšková.

Osobitný odvod platia banky na Slovensku od roku 2012. Až do roku 2015 bola sadzba osobitného odvodu vo výške 0,4 % a od roku 2015 sa znížila na úroveň 0,2 % zo základu pre výpočet odvodu. V roku 2016 sa novelou zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií ponechala sadzba osobitného odvodu bánk na kalendárne roky 2017 až 2020 na pôvodnej úrovni koeficientu 0,2 % zo základu pre výpočet odvodu. Od roku 2021 už pritom zákon počítal s nulovou sadzbou odvodu. Sadzba osobitného odvodu za príslušný kalendárny rok sa určuje zo základu pre výpočet osobitného odvodu, ktorým je suma pasív banky znížená o sumu vlastného imania.

Tzv. bankový odvod zaviedol štát na vykrytie prípadných budúcich finančných kríz a ochranu stability bankového sektora na Slovensku. Finančné prostriedky sú vedené na osobitnom účte štátnych finančných aktív.