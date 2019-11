Zelenšie možnosti: Aj nákupy on-line môžu byť ekologickejšie, záleží na nás

Zdroj: theconversation

S on-line predajom potravín to u nás zatiaľ skúša len jeden nadnárodný hráč. Ten má dostatočné zdroje na investovanie do najčistejších vozidiel s nulovými emisiami (prevažne elektrických) na doručovanie zásielok, hoci tento trend k nám ešte nedorazil. Napriek tomu sa dá povedať, že vozidlá, ktoré dopravia tovar až ku dverám zákazníka budú v budúcnosti pravdepodobne predstavovať oveľa menšiu uhlíkovú stopu, ako keby zákazníci sadli do auta a zašli na nákup do najbližšieho supermarketu. Dodanie viacerým zákazníkom v rámci jedného výjazdu významne znižuje celkový počet požadovaných ciest.







Rovnako rastie aj široká škála dodacích intervalov, ktoré ponúkajú maloobchodníci, spolu s rastúcim počtom zákazníkov v súvislosti s čoraz väčšou popularitou doručovania domov. Všetky tieto faktory umožňujú maloobchodníkom optimalizovať prepravné trasy a znížiť ich vplyv na životné prostredie.

Pri dodávkach nepotravinárskeho tovaru sa konečná fáza k zákazníkovi realizuje často treťou stranou, najčastejšie nezávislým kuriérom. Táto rozdrobenie poskytovania služby znamená, že je menej pravdepodobné, že dôjde k rovnakej investícii do vozidiel s nízkymi emisiami. Mnohí kuriéri sú samostatne zárobkovo činní a na prepravu zásielok využívajú svoje osobné vozidlá. Navyše nepotravinový tovar objednaný on-line si tiež vyžaduje, aby bola každá položka nielen jednotlivo zabalená, ale tiež ochránená dodatočným obalom, aby sa zabránilo poškodeniu pri preprave. Obaly navyše to nie je donrá správa pre životné prostredie.

Ďalším trendom, ktorý má zásadný vplyv na životné prostredie, je ponuka doručenia na nasledujúci deň, alebo dokonca v ten istý deň. Pre nepotravinárske výrobky to znamená mať vždy k dispozícii určité zásoby, čo si vyžaduje viac miesta na uskladnenie a viac energie na uskladnenie a presun.







Pri čerstvých potravinýách vedie ponuka neustálej dostupnosti k zvýšeniu množstva potravinového odpadu. Na splnenie požiadavky rýchleho doručenia sú tiež potrebné ďalšie vozidlá, aby sa zabezpečilo včasne dodanie. Často tak za zákazníkom vyrážajú vozidlá, ktoré sú tovarom naložené iba čiastočne.

Ďalším bodom, ktorý treba vziať do úvahy, je, že dodanie objednávky on-line nemusí nevyhnutne nahrádzať cestu zákazníka do obchodov, čo vedie k zvýšeniu uhlíkovej stopy. Výskum naznačuje, že tovar sa častejšie vracia z on-line nákupov ako pri nákupoch v kamenných obchodoch, čo vedie k zvýšeniu množstva odpadu a nárastu prepravy. Zákazníci, ktorí nakupujú on-line, totiž radi produkt vyskúšajú pred prijatím konečného rozhodnutia. V nedávnom prieskume spotrebiteľov 22 percent zákazníkov nakupovalo viac ako jednu veľkosť alebo farbu z rovnakého módneho tovaru.





Napriek všetkým spomenutým ekologickým negatívam existujú možnosti, ktoré si môžu spotrebitelia zvoliť, aby znížili vplyv svojich nákupných rozhodnutí na životné prostredie.

Ak medzi nakupujúcim a maloobchodníkom je len krátka vzdialenosť, povedzme do troch kilometrov, bude z hľadiska životného prostredia asi výhodnejšie nakupovať v kamennom obchode. Zelenšie riešenie bude on-line nákup iba vtedy, ak je potrebné prejsť väčšiu vzdialenosť.

Zákazníci, ktorí chcú využívať možnosti nakupovania on-line, by sa podľa možnosti mali rozhodnúť pre možnosť vyzdvihnúť si tovar v obchode, čím sa znížia logistické požiadavky na dodávateľa.

Dobrým kompromisom medzi zvýšením pohodlia a znížením vplyvu na životné prostredie sú odberné miesta, hoci aj v podobe zabezpečených kovových skríň s kódom. Ďalšou ekologickou iniciatívou je tzv. crowdsourcing, v rámci ktorého si ľudia, registrovaní členovia komunity, za nízky poplatok doručia tovar navzájom. Crowdsourcing odstraňuje nutnosť spoliehať sa na to, že iba jedna osoba alebo malý tím ľudí na jednom mieste poskytuje veľmi potrebnú službu, čo vedie k rôznym formám zlepšenia tejto služby.

Ohľadom plastových tašiek platí to isté ako v kamenných prevádzkach, čoraz viac maloobchodníkov ponúka alternatívy v podobe recyklovateľných materiálov, či papiera. Je povzbudivé, že maloobchodníci sú si dobre vedomí všetkých týchto problémov a mnohí pracujú na riešení environmentálnych problémov. V celom dodávateľskom reťazci sa čoraz viac využíva biologicky rozložiteľné obaly a viac sa zameriava na „uzavretie cyklu“, čím sa na plecia maloobchodníkov preniesla zodpovednosť za recykláciu výrobkov.





V súčasnom prístupe k on-line nakupovaniu stále existujú prvky, ktoré jednoducho nie sú udržateľné. Tieto problémy je potrebné urýchlene riešiť, aby sa splnili globálne výzvy týkajúce sa kvality ovzdušia a globálneho otepľovania. Celkovo je environmentálna udržateľnosť maloobchodného trhu zložitou otázkou. Jednoduché zmeny v správaní sa spotrebiteľov však môžu viesť k tomu, aby sme nakupovali zelenšie.