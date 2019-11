Koľko času venujete svojim financiám?

Zdroj: awealthofcommonsense

Foto: getty images

dnes 0:38 -

Podľa prieskumu Ascent z údajov amerického štatistického úradu trávi priemerný Američan 85 hodín sledovaním televízie mesačne. To je takmer stokrát toľko času, aký ľudia venujú v USA svojim finančným prostriedkom. Podľa tohto prieskumu Američania trávia menej ako 2 minúty denne spravovaním svojich financií.

Samozrejme, nielen Američania milujú sedieť pred televízorom. Problémom je, že trávenie minimálneho množstva času vyhradeného pre správu vašich financií je možné vnímať ako úspech aj ako zlyhanie. Podľa Bena Carlsona záleží od uhla pohľadu.

Pokiaľ ide o neúspešné spravovanie financií, existujú dva rôzne tábory.

Úplné ignorovanie vlastných financií

Táto skupina sa nezaoberá tým, koľko minie, za čo zvyčajne utráca svoje peniaze, koľko ušetrí (ak vôbec) alebo ako všeobecne funguje ich finančný ekosystém. Dúfajú, že na to prídu neskôr, alebo jednoducho hodia rujou so znechutením nad svojou situáciou. „Je to príliš komplikované, takže si to nechám na neskôr. V súčasnosti nie som v stave niečo ušetriť.“

Posadnutosť každým drobným detailom

Táto skupina miluje debatovať o podrobnostiach a všetkých záležitostiach týkajúcich sa peňazí, ktoré sú ale úplne mimo ich kontroly. Boja sa o to, ako ich vláda o niečo pripraví, alebo ktoré geopolitické udalosti zhoršia globálny finančný systém. Zameriavajú sa na malé veci, ako napríklad akciové ponuky, či o pár centov lacnejší benzín. Pritom nevidia položky, na ktorých skutočne záleží. „Šetriť si peniaze!? V súčasnej ekonomickej situácii!? Si robíš srandu?"

Kým prvá skupina sa nedokáže premôcť a tak sa do kontroly svojej finančnej situácie nikdy nepustí, tá druhá je natoľko zahľadená do detailov, že kvôli stromom nevidí les. Obe skupiny sa ale dostanú na rovnakú pozíciu čo sa peňazí týka. Nikam.

Určite by sa dalo sympatizovať s oboma skupinami. Nikto nás tieto veci neučil, pokiaľ nemáte to šťastie, že vám nejaké skúsenosti a rady odovzdali rodičia. Ale ani tento predpoklad nezaručuje úspech a dobrú finančnú situáciu, pretože peniaze sú pre väčšinu rodín stále tabu.





Údaj o tom, koľko ľudia trávia sledovaním televízie namiesto spravovania svojich financií môže byť trochu zavádzajúci. Ten stonásobok by totiž mal byť v skutočnosti vaším cieľom. Za predpokladu, že už máte vybudovaný finančný systém, ktorý urobí to, čo je potrebné urobiť. Dobrou správou je, že sa nemusíte stať finančným expertom, aby ste si mohli správne usporiadať svoje finančné prostriedky.

Zoznam vecí, ktoré sú pre vašu domácnosť z finančného hľadiska dôležité, je pomerne krátky: - výber zdroja príjmu

- miera výdavkov

- miera úspor

- riešenie bývania

- riešenie dopravy



To je do značnej všetko, čo má vplyv na vaše financie. Na žiadnej z týchto vecí ale nezáleží, ak nemáte zavedený systém na riadenie svojich krokov. Cieľom by teda nemalo byť vyčleniť si viac času na správu vašich financií, ale stráviť 100 x väčšie množstvo času robením vecí, ktoré vás bavia. Aby ste sa dostali tam, že vám financie nezaberajú príliš veľa času. Aby ste mali svoje financie nastavené tak, že o ne nemusíte neustále starať.

Ignorovanie vlastných financií a modlenie sa za to, že nenastanú neočakávané udalosti, očividne nie je riešením. Ale ani mikromanažovanie osobných financií každý deň ničomu nepomôže. Nakoniec buď prídete o zdravý rozum, alebo o veci prídete tým, že to jednoducho preháňate. Aktivita kvôli vykazovaniu činnosti nepomôže, to isté platí o investovaní. Viac času venovaného portfóliu nezaručuje úspech. Príliš veľa myšlienok a aktivít okolo vášho portfólia môže mať negatívny dopad na vašu investičnú výkonnosť.

Mali by ste sa snažiť stráviť iba 2 minúty denne premýšľaním o svojich financiách za predpokladu, že ste vopred urobili nasledovné:

- automatizovali vaše účty, aby ste sa vyhli oneskoreným platbám a následným poplatkom,

- zriadili si správne bankové účty a kreditné karty, aby ste mohli využívať čo najlepšie ponuky poplatkov a odmien,

- automatizovali svoje úspory na rôzne účty (odchod do dôchodku, cestovanie, núdzové situácie atď.), tak, aby ste o prerozdelení nemuseli rozmýšľať,

- vypracovali plán výdavkov, ktorý zohľadňuje vaše priority, potreby a hodnoty.



Nie je to nič komplikované, musíte len urobiť nejaké vedomé rozhodnutia v predstihu, aby ste sa ubezpečili, že šetríte, míňate na oblasti, na ktorých vám záleží, a vyhýbajte sa nástrahám vplývajúcich z vášho životného štýlu.



Určite sa to ľahšie povie ako urobí. Ale ak nemáte komplexný systém, ktorý by usmerňoval vaše kroky a zbavil stresu, ktorý je spojený s rozhodnutiami o peniazoch, je v zásade nemožné, aby ste sa niekam posunuli.