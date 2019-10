Britský parlament v napätí

dnes 20:00 -

Absolútna správa:

Francúzsky prezident Emanuel Macron nesúhlasil s odkladom Brexitu o tri mesiace. Požaduje oveľa kratší horizont a to do 30. novembra alebo aj skôr, aby dostal Dolnú snemovňu pod tlak. Tento krok však kritizujú predstavitelia ostatných krajín, pretože by to mohlo vyústiť do „no-deal“ Brexitu, ktorý by spôsobil výrazné ekonomické ťažkosti nie len Veľkej Británii. Strednou cestou by podľa diplomatov mohol byť odklad do konca januára 2020 na umožnenie možných predčasných volieb 12. decembra, ktoré vo štvrtok navrhol Boris Johnson.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Resmed Inc., ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o viac ako 12% (výkonnosť v horizonte 5 rokov: +237,56%). Prudký nárast ceny bol spôsobený oznámením výsledkov za tretí kvartál, ktoré o viac ako 10% prekonali očakávania a medziročný rast tržieb vzrástol dokonca viac ako 16%. Spoločnosť Resmed Inc. navrhuje, vyrába a predáva zdravotnícke zariadenia na liečenie nespavosti a problémov s dýchaním.

Makro analýza dňa:

Zahraničné investície plynúce do Japonska vzrástli v minulom týždni o 522 mld. JPY, pričom ide o tretí nárast v rade v obdobnej výške po takmer 20 týždňovom poklese zahraničných investícií plynúcich do krajiny. Investície Japoncov do zahraničných dlhopisov však tiež vzrástli za minulý týždeň o 536 mld. JPY. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,22%, Hang Seng Index – 0,49%, CSI 300 + 0,67%.

Spotrebiteľská nálada v Nemecku za október naďalej klesá, čo ukazuje Gfk indikátor, ktorý ukazuje na hodnotu 9,6, čo je najnižšia hodnota od roku 2016. Čo sa týka podnikateľského sentimentu, ktorý meria index Ifo, ten zostal za október na minulo mesačnej hodnote 94,6 bodu, pričom trh očakával mierny pokles. Ceny priemyselných produktov vo Francúzsku za september medzimesačne vzrástli o 0,1%, čím zaostali za očakávaniami analytikov 0,3%. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 0,09%, CAC 40 + 0,67%, DAX + 0,17%.

Veterné elektrárne na mori by v nadchádzajúcich desaťročiach mali zažiť prudký rast a môžu sa stať základným kameňom svetových dodávok elektriny. Prispieva k tomu prudké zníženie nákladov na stavbu týchto elektrární a zlepšenie technológie, čo uvoľňuje potenciál tohto zdroja takzvanej zelenej energie. Vo svojej správe, ktorú označila za doteraz najkomplexnejšie štúdiu veterných elektrární na mori, to uviedla Medzinárodná agentúra pre energiu. Index spotrebiteľskej dôvery v Amerike podľa Michigenskej univerzity bol za október revidovaný na 95,5 b. Z prvotných 96 b. Spoločnosť Boeing sa dostáva podľa ďalší tlak. Vyšetrovania minuloročného pádu ich lietadla v Indonézii ukázali, že problém nebol len v lietadle ale aj na strane pilota, ktorý ignoroval systémovo oznámenú poruchu na lietadle. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index + 0,57%, S&P500 + 0,45%, NASDAQ + 0,61%.