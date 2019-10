Europarlament žiada EÚ o minimalizáciu škôd po krachu cestovky Thomas Cook

dnes 16:01 -

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali vo štvrtok členské krajiny EÚ, aby v plnej miere využívali existujúce nástroje na zmiernenie dôsledkov bankrotu britskej cestovky Thomas Cook.

V prijatom uznesení europoslanci vyjadrili znepokojenie nad okolo 600.000 cestujúcimi a dovolenkármi, ktorí nečakane uviazli počas dovoleniek a nemali sa ako dostať domov, nad stratou tisícov pracovných miest a ťažkosťami, ktoré vznikli pre mnohé malé a stredné podniky, a vôbec nad škodami v odvetví cestovného ruchu.

Podľa uznesenia EP by vlády krajín EÚ mali využívať Európsky sociálny fond a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, na pomoc prepusteným pracovníkom a spoločnostiam poškodeným kolapsom najstaršej cestovnej spoločnosti v Európe. Okrem toho by Európska komisia (EK) mala určiť vhodné nástroje EÚ, ktoré by mohli vynahradiť škody spôsobené tomuto odvetviu.

Poslanci majú ten názor, že eurokomisia a členské štáty Únie by mali zabezpečiť, aby pracovníci postihnutí platobnou neschopnosťou britskej cestovky mali zaručené mzdy za odpracované obdobie a dôchodkové dávky.

Európski zákonodarcovia pri tejto príležitosti upozornili na to, že od roku 2017 zbankrotovalo 32 leteckých spoločností a požiadali Európsku komisiu, aby posúdila, či sú potrebné nejaké konkrétne opatrenia na zabránenie a predchádzanie takýmto situáciám. Podľa poslancov dôvody, ktoré viedli k bankrotu spoločnosti Thomas Cook, ako aj finančná situácia tejto firmy boli britským orgánom dobre známe, a preto by sa súčasné pravidlá mali zmeniť tak, aby lepšie monitorovali finančnú situáciu leteckých spoločností.

Podľa uznesenia EP v záujme vyššej ochrany spotrebiteľov v prípadoch kolapsu podnikania by sa do pravidiel EÚ o právach cestujúcich mali zahrnúť záručné fondy leteckých spoločností alebo poistné zmluvy.

Správa EP rovnako zdôraznila, že odvetvie cestovného ruchu, ktoré utrpelo vážne škody v dôsledku kolapsu spoločnosti Thomas Cook, vytvára viac ako 10 percent celkového HDP EÚ a vytvára nevyhnutné stimuly pre ostatné odvetvia. Aj preto by podpora európskemu cestovnému ruchu mala byť zahrnutá medzi priority EK a mala by mať vlastnú rozpočtovú položku v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ.