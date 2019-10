Preteky v budovaní výrobných kapacít pre batérie v Európe sa začali, Slovensko má dobrú pozíciu

dnes 10:31 -

Preteky v budovaní výrobných kapacít pre batérie v Európe sa už začali a Slovensko charakterizuje podľa Slovenskej Batériovej Aliancie dobrá východisková pozícia. Výhľadovo môže trh batérií a riešení na ukladanie energie na Slovensku narásť rýchlejšie ako v okolitých krajinách. Členovia aliancie chcú podľa zverejnených informácií pomôcť naštartovať európsky batériový priemysel na Slovensku a podporujú vytváranie nových priemyselných spojenectiev a akcelerátorov, ktoré majú urýchliť vývoj v oblasti batérií a ich výrobe. Aj o týchto témach sa bude diskutovať na prvom ročníku medzinárodnej konferencie Energy Manifest, ktorá bude 5. novembra v Bratislave.

Slovensko ako krajina s výrobným zázemím pre automobily musí reagovať na svetový trend nahrádzania spaľovacích motorov elektrickými, v súvislosti so zavedením nových emisných noriem od roku 2020. Strategickou výhodou by mohol byť projekt InoBat Auto, ktorého súčasťou je vybudovanie prvej výrobnej linky pre batérie pre elektromobily. Európa totiž zatiaľ v pretekoch v budovaní kapacít podľa asociácie zaostáva, ale postupne znižuje svoju závislosť na ázijských výrobcoch. Ak by sa trh naďalej vyvíjal ako doteraz, až traja z piatich hlavných výrobcov batérií pre elektromobily budú v roku 2021 z Číny. Ázijskí výrobcovia sa už teraz snažia expandovať do strednej a východnej Európy.

Elektromobily však nebudú jediným ťahúňom výroby batérií, agentúra Bloomberg vo svojej štúdii predpokladá, že inštalácia riešení pre ukladanie energie bude vzrastať exponenciálne, takmer stonásobne. Stane sa tak vďaka znižujúcim nákladom na batérie a rozmachu obnoviteľných zdrojov energie, ktoré potrebujú ukladať energiu počas výkyvov v jej výrobe. Ide najmä o vyvažovanie výkyvov vo výrobe energie v solárnych a veterných elektrárňach. Podľa štúdie Bloomberg New Energy Finance, európska výrobná kapacita v oblasti lítium-iónových batérií predbehne americkú už v roku 2023, pričom dosiahne nárast z 18 GWh na 198 GWh produkcie.

Slovenská Batériová Asociácia je záujmové združenie právnických osôb, ktoré rozvíja konkurencieschopný batériový ekosystém od výskumu, výroby až po recykláciu. Priemyselné spoločnosti a inštitúcie, ktoré sa združili na tejto platforme sú súčasťou odvetvia priemyselnej produkcie, ktoré dosahuje viac ako 100 miliónové tržby a zamestnáva pol milióna zamestnancov.