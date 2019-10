Väčšina malých a stredných firiem vo Francúzsku je na brexit slabo pripravených

dnes 15:01 -

Viac než polovica francúzskych malých a stredných podnikov, ktoré obchodujú s Britániou, do dnešných dní neposúdila, do akej miery ich odchod Británie z Európskej únie ovplyvní. Väčšina zároveň uviedla, že nie je na brexit dobre pripravená. Poukázal na to prieskum francúzskeho ministerstva hospodárstva, ktorý zverejnil týždenník Journal du Dimanche.

Francúzska vláda už skôr upozornila firmy, ktoré budú po brexite vyvážať do a dovážať tovar z Británie, aby si dovtedy dali do poriadku potrebné papiere. Uviedla to v minulých dňoch pre agentúru Reuters štátna tajomníčka ministerstva hospodárstva a financií Agnés Pannier-Runacherová.

Ako však ukázal októbrový prieskum ministerstva v Journal du Dimanche, ktorý sa uskutočnil na vzorke približne 3000 malých a stredných podnikov, zhruba 54 % z nich uviedlo, že nevedia, ako brexit ovplyvní ich biznis. Ďalších približne 40 % skúmalo možné dôsledky a iba 6 % z oslovených podnikov urobilo presné výpočty.

Navyše, podľa prieskumu až 53 % podnikov uviedlo, že sú na odchod Británie z EÚ slabo pripravené.

"Určite nemôžem byť spokojná s tým, že 54 % firiem deklarovalo, že neskúmalo, ako brexit ovplyvní ich biznis, ich klientov a dodávateľov," povedala Pannier-Runacherová pre Journal du Dimanche. Dodala však, že čo sa týka príprav, vláda urobila čo mohla. Ďalšie kroky už budú závisieť od samotných firiem.