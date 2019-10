Keď minimálna mzda po zvýšení nevystačí ani na štyri kurčatá

Zdroj: ČTK

Venezuela kvôli masívnej inflácii prudko zvýši minimálnu mzdu na 300 000 bolívarov, čo je zhruba 15 dolárov (13,60 eur). Oznámil to na Twitteri socialistický zákonodarca Francisco Torrealba. Kritici však neočakávajú, že by tento krok pomohol nejakým spôsobom zmierniť problémy obyvateľov v krajine zmietanej krízou.

Oznámenie okamžite vyvolalo reakciu kritikov vlády, podľa ktorých kroku chýbajú sprievodné opatrenia, ktoré by stabilizovali ekonomiku a zastavili prudký rast cien. V septembri stálo celé kurča v supermarkete 80 000 bolívarov, minimálna mzda teda vychádza na kúpu 3,75 kurčaťa.





Posledné navýšenie minimálnej mzdy je viac než trojnásobné, polovica, teda 150 000 bolívarov, sa ale vypláca v potravinových lístkoch. Za tie je možné nakupovať za dotované ceny, ale len obmedzené množstvo potravín. Lístky je zakázané medzi ľuďmi vymieňať, kvôli kontrole na nich sú uvedené čísla dokladu totožnosti pracovníka.

"Naďalej sa vysmievajú pracujúcim ľuďom," vyhlásil líder opozície Juan Guaidó, kritik socialistickej vlády prezidenta Nicolasa Madura. Upozornil tiež na to, že Maduro sám rozhodnutie neoznámil.

Juan Guaido

Guaidó sa tento rok pokúsil zosadiť Madura za podpory USA a viac ako 50 ďalších krajín. Madurovi sa však podarilo udržať si moc s pomocou armády a krajín, ako je Kuba, Čína a Rusko.

Analytik konzultačnej spoločnosti IHS Global Insight Diego Moya-Ocampos vyhlásil, že ďalšie zvýšenie miezd bude mať len krátkodobý pozitívny vplyv na väčšinu Venezuelčanov, ktorí trpia nedostatkom potravín, liekov a benzínu. Rastúca inflácia zníži ich mzdy v bolívaroch na ekvivalent niekoľkých dolárov a vláda zvýšenie miezd zrejme naplánovala pred obdobím sviatkov, aby sa tak vyhla protestom, dodal. "Je to snaha hodiť peniaze do ulíc, aby sa ľudia dostali do istého druhu večierkovej nálady," povedal analytik. "V skutočnosti to bude tlačiť infláciu ešte viac hore, systematicky podkopávať kúpnu silu pracujúcich."