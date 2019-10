Odlev peňazí zrýchlil: Talianskym fondom škodí politická neistota

Zdroj: TASR

Taliansko bolo v ostatných rokoch "svetlým bodom" v Európe a tešilo sa z nárastu investícií do fondov. Podľa talianskeho združenia pre správu aktív Assogestioni krajina zaznamenala v rokoch 2014 až 2017 čistý prílev investícií vo výške 78 miliárd eur do lokálnych fondov.



V minulom roku sa však toky peňazí zmenili na negatívne pre volatilnejšie politické pozadie v treťom najväčšom hospodárstve eurozóny. A tento rok sa odlev peňazí zrýchlil, takže celkové výbery za 20 mesiacov až do konca augusta 2019 dosiahli 12,4 miliardy eur.



A zároveň toky talianskych investícií do fondov mimo krajiny zostali síce pozitívne, ale výrazne klesli. Od začiatku roku 2018 do konca augusta dosiahli iba 12 miliárd eur v porovnaní s 90,5 miliardy eur za predchádzajúce dva roky.

V roku 2018 sa v Taliansku chopila moci vláda dvoch protisystémových strán po mesiacoch zdĺhavých rokovaní, ktoré nasledovali po voľbách bez jasného víťaza. Tento rok priniesol ďalšie politické otrasy, ktoré vyvrcholili v lete kolapsom vlády.



„Politický výhľad bol jedným z faktorov, ktoré viedli k odlivu (peňazí) najmä v druhej polovici roku 2018,“ skonštatoval Fabrizio Pagani zo spoločnosti Muzinich & Co.



Podľa Paganiho talianskych investorov, ktorí tradične uprednostňujú pevný príjem pred akciovými fondmi, odradila zvýšená volatilita talianskych štátnych dlhopisov, čo bolo spôsobené spormi Ríma a Európskej únie o rozpočet.







Trh sa stabilizoval po vytvorení novej koaličnej vlády začiatkom septembra. Ale legislatívna neistota okolo hlavného plánu individuálneho sporenia v Taliansku (piano individuale di risparmio, PIR) naďalej tlmí investície fondov v krajine.



PIR bol zavedený v roku 2017 ako "daňovo priateľský spôsob" na nasmerovanie peňazí retailových investorov do miestnej ekonomiky. Bol považovaný za nástroj, ktorý ponúka veľké príležitosti správcom aktív. Ale tento rok sa podmienky zmenili. Po novom musia fondy investovať najmenej 3,5 % svojich aktív do spoločností kótovaných na Aim Italia, čo je trh pre malé a stredné firmy, a ďalších 3,5 % do rizikového kapitálu. Tieto zmeny poškodili príťažlivosť formátu PIR pre správcov aktív a iných investorov.



„Investovanie do nelikvidných aktív nie je v súlade so správou otvorených fondov, ako ukazujú nedávne problémy, s ktorými sa stretli niektorí správcovia aktív,“ povedal Tommaso Corcos, generálny riaditeľ fondu Eurizon spoločnosti Intesa Sanpaolo.



Fondy PIR zaznamenali od februára do augusta, teda sedem mesiacov v rade, čistý odlev financií. A veľkí investori vrátane JP Morgan Asset Management a Invesco úplne stiahli svoje prostriedky z PIR.

Fabrizio Zumbo, zástupca riaditeľa v poradenskej spoločnosti Cerulli Associates, dodal, že taliansky trh má napriek tomu obrovský potenciál pre manažérov fondov. Podľa talianskej centrálnej banky majú totiž domácnosti uložené na bankových účtoch približne 1,3 miliardy eur.