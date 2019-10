Fed by mal podľa Trumpa znížiť úroky napriek uzavretiu prvej časti obchodnej dohody s Čínou

dnes 11:16 -

Americký prezident Donald Trump uviedol, že centrálna banka krajiny by mala znížiť úrokové sadzby, hoci USA a Čína uzavreli prvú časť obchodnej dohody. "Federálny rezervný systém (Fed) by mal zredukovať úroky bez ohľadu na to, aké dobré to je," povedal šéf Bieleho domu v súvislosti s obchodnou dohodou. "Máme skvelú ekonomiku, ale máme Federálny rezervný systém, ktorý nedrží krok so zvyškom sveta," vyhlásil Trump. Informuje o tom portál cnbc. com.

Centrálna banka USA v tomto roku úroky znížila už dvakrát, čiastočne pre slabosť globálnej ekonomiky, ktorá je výsledkom prebiehajúcej obchodnej vojny. Federálny rezervný systém má zasadať v závere tohto mesiaca, pričom investori všeobecne očakávajú, že zníži úroky. Rast americkej ekonomiky sa v tomto roku spomaľuje a podľa mnohých ekonómov je dôvodom obchodná vojna s Čínou. Centrálna banka USA predpovedá, že hrubý domáci produkt krajiny v tomto roku posilní o 2,2 percenta, čiže menej výrazne oproti vlaňajšku, kedy vzrástol o 2,9 percenta.

https://www.cnbc.com/2019/10/11/trump-says-the-fed-should-cut-rates-anyway-even-though-us-and-china-have-agreed-to-trade-deal.html