Oznam ŽSR o výlukách na železničných tratiach

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:- v úseku Dlhá nad Oravou – Oravský Podzámok od 15. októbra, od 07.30 do 24.00 h, 16. októbra od 00.00 do 24.00 h a 17. októbra od 00.00 do 18.00 h.

V rámci výluky sa opraví hydroizolácia mosta v km 28,797. Práce zahŕňajú rezanie koľajníc, vybratie koľajových polí dĺžky, odťaženie štrkového lôžka, opravu prasklín a rozrušeného betónu dosky mosta, zriadenie odvodnenia a drenáže za oporami mosta, rozprestretie geotextílie a izolačnej fólie na celý mostný objekt, zasypanie izolácie ochrannou vrstvou jemného štrkopiesku, predštrkovanie výkopu koľajovým štrkom, rozhrnutie a úprava štrku, položenie koľajových polí, dosypanie koľajového štrku, úpravu smeru a výšky koľaje pred mostom, na moste a za mostom a úpravu koľajového lôžka do profilu.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Dlhá nad Oravou – Dolný Kubín, Dlhá nad Oravou - Trstená budú nahradené autobusovou dopravou.

- v úseku Dlhá nad Oravou – Oravský Podzámok od 15. októbra, od 07.30 do 24.00 h, 16. októbra od 00.00 do 24.00 h a 17. októbra od 00.00 do 18.00 h.

Počas výluky sa opraví priecestie v km 27,641 (SP0211). Zriadi sa dočasné náhradné železničné priecestie v km 27,665 z užitého materiálu. Zriadenie náhradnej cestnej komunikácie bude zo štrku, montáž dočasného dopravného značenia uzávierky železničného priecestia a vyznačenie obchádzkovej trasy pre cestné motorové vozidlá bude cez náhradné železničné priecestie v km 27,665. Cestná doprava bude presmerovaná dopravným značením na obchádzkovú trasu cez náhradné železničné priecestie v km 27,665. Obchádzková trasa a dočasné cestné dopravné značenie sa zruší po skončení uzávierky železničného priecestia. Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Dlhá nad Oravou – Dolný Kubín, Dlhá nad Oravou - Trstená budú nahradené autobusovou dopravou.- v úseku Čadca - Turzovka od 14. októbra, od 07.50 do 24.00 h, 15. – 17. októbra od 00.00 do 24.00 h a 18. októbra od 00.00 do 14.50 h.

Počas uvedenej výluky sa opraví most v km 0,845. Práce zahŕňajú rezanie koľajníc, demontáž upevňovadiel, vybratie koľajníc, demontáž starých mostníc, očistenie oceľovej konštrukcie v mieste montážnych spojov, zváranie prasklín na oceľovej konštrukcii, odbúranie záverných múrikov, debnenie, armovanie záverných múrikov, betónovanie záverných múrikov, čistenie a náter horných pásnic, osadenie oceľovej konštrukcie na opravené ložiská, montáž nových mostníc, vloženie a upevnenie koľajníc, zváranie, dosypanie koľajového štrku, úprava štrkového lôžka koľaje do profilu, smerová a výšková oprava koľaje pred a za mostom. Práce vykonajú zamestnanci ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Čadca - Turzovka budú nahradené autobusovou dopravou. - v úseku Žilina - Bytčica 15. októbra od 07.20 do 13.20 h.

Počas uvedenej výluky sa upraví geometrická poloha koľaje, upraví sa štrkové lôžko koľaje, zvaria sa koľajnice a pokosí okolie trate. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Žilina - Bytčica budú nahradené autobusovou dopravou. - v úseku Lietavská Lúčka – Rajec 17. – 18. októbra od 09.00 do 15.00 h.

Počas uvedenej výluky sa upraví geometrická poloha koľaje, upraví sa štrkové lôžko koľaje, zvaria sa koľajnice a pokosí okolie trate. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Žilina – Rajec, Bytčica – Rajec a Lietavská Lúčka - Rajec budú nahradené autobusovou dopravou. - v úseku ŽST Lok – ŽST Podhájska 15. – 16. októbra od 07.45 do 13.40 h.

Počas výluky prebehne súvislá výmena koľajníc a opravné práce medzi ŽST Lok a ŽST Podhájska. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Lok – Beša a v úseku Kalná nad Hronom – Podhájska budú nahradené autobusovou dopravou. - rekonštrukcia prevádzkovej budovy ŽST Zvolen osobná stanica - ŽSR budú od 16. septembra, od 07.00 h nepretržite do 30. októbra, do 16.00 h realizovať výluku z dôvodu rekonštrukcie ŽST Zvolen os. st.

V osobnej stanici Zvolen pokračujú rekonštrukčné práce na nástupišti č. 4 a oprave koľají č. 11 a 15.

Odrieknuté vlakové spojenia budú 14. – 18. októbra v úseku Zvolen os. st. – Hronská Dúbrava a Zvolen os. st. – Zvolen nákl. st. a v dňoch 19. – 20. októbra v úseku Zvolen os. st. – Hronská Dúbrava a Zvolen os. st. – Zvolen nákl. st. nahradené autobusovou dopravou. - v úseku Lučenec – štátna hranica v dňoch 14. – 15. októbra od 8.00 do 15.00 h.

Výluka je zameraná na opravu a údržbu priecestia v km 110,503 (SP0573). Priecestné zabezpečovacie zariadenia v km 111,549 (SP0575) a v km 111,030 (SP0574) sa vypnú z činnosti. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR a cestná doprava bude presmerovaná cez náhradné priecestie.

Výluka je bez vplyvu na osobnú železničnú dopravu. - v úseku Udavské – Humenné 14. októbra od 7.55 do 12.30 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie anomálií bezstykovej koľaji, oprava dilatačných škár, výmena a zváranie defektoskopicky chybných koľajníc, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Drienovská Nová Ves – Prešov v dňoch 14. až 18. októbra od 08.30 h do 13.40 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje súvislá výmena betónových podvalov, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Poprad-Tatry TEŽ – Veľký Slavkov v dňoch 14. až 20. októbra.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje doplnenie jednoduchej zostavy trakčného vedenia v týchto úsekoch o nosné lano. Práce vykoná externý dodávateľ.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Kamenica nad Cirochou – Humenné 15. októbra od 07.50 h do 13.00 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Drienovská Nová Ves – Prešov v dňoch 16. a 17. októbra.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ) v km 14,600 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1610. Počas výluky bude priecestie doplnené o nový výstražník a preložená výstroj z reléovej skrine do reléového domčeka. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

PZZ na priecestí v km 14,600 v traťovom úseku Drienovská Nová Ves – Prešov bude počas výluky vypnuté z činnosti a priecestie bude strážené strážnikom priecestia. Vlaky oboch smerov idúce predmetným úsekom trate budú písomne vyrozumievané o vypnutí PZZ na priecestí v km 14,600 z činnosti a jeho strážení.

Pre informovanie účastníkov cestnej premávky budú na pozemnej komunikácii osadené prenosné cestné dopravné značky „IP 30a - zmena miestnej úpravy„ s textom „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté„.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Veľký Slavkov – Pod Lesom 17. a 18. októbra od 08.25 h do 14.25 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje pravidelná periodická údržba trakčného vedenia. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Trebišov – Úpor 16. až 18. októbra od 07.40 h do 13.20 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje súvislá výmena betónových podvalov, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Kúty – Gbely v dňoch 15. a 16. októbra 2019, v čase od 08.40 h do 13.20 h.

V rámci tejto výluky sa na žiadosť Mesta Gbely z dôvodu budovania cyklotrasy zrealizuje komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v km 56,406 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1782. Práce budú pozostávať z výmeny podvalov, výmeny upevňovadiel, smerovej a výškovej úpravy koľaje a asfaltovania. Dôvodom realizácie prác je zhoršenie celkového stavu priecestia a príprava na cyklochodník.

Mesto Gbely zabezpečí v čase realizácie prác úplnú uzávierku účelovej komunikácie v mieste realizácie prác a zabezpečí dopravné značenie. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Remata – Handlová v dňoch 15. až 17. októbra, v čase od 07.35 h do 12.25 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje súvislá výmena koľajníc. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Dunajská Streda – Orechová Potôň, v dňoch 15. až 18. októbra, v čase od 08.00 h do 15.50 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku a v ŽST Dunajská Streda na koľaji č. 1 zrealizuje oprava koľajového lôžka koľaje. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet. - v úseku Nové Košariská – Podunajské Biskupice v dňoch 19. a 20. októbra, v čase od 09.10 h do 16.20 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava koľajového lôžka koľaje. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.

