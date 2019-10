Jackpot jackpotov: Vyhral 190 miliónov eur

Zdroj: ČTK

Foto: twitter.com/EUROMILLIONS

dnes 9:36 -

V minulosti sa niekoľko výhercov takto vysokých súm k nim prihlásilo verejne. "V histórii National Lottery je to doteraz najvyššia výhra a my sa tešíme na to, že vďaka nám si majiteľ tiketu bude môcť začať užívať svoj novonadobudnutý majetok," uviedol Andy Carter z National Lottery.

Jackpot padol počas utorkového ťahu piatich výherných čísiel od 1 do 50 a dvoch dodatkových šťastných čísel od 1do 12.





O lotériový jackpot, pôvodne vo výške 17 miliónov eur, sa začalo hrať 23. júla. Keďže žiadny z hráčov v nasledujúcich týždňoch kompletnú sadu čísel neuhádol, narástol nakoniec koncom septembra až do výšky 190 miliónov eur, ktorú už podľa pravidiel nesmel prekročiť.

Sumu 190 miliónov eur už v lotérii EuroMillions v minulosti vyplatili celkovo trikrát: v auguste 2012 túto sumu získal šťastlivec z Británie, v októbri 2014 rovnaká výhra putovala do Portugalska a v októbri 2017 do Španielska.