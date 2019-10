Investori mieria do hotovosti, nie je to dobré znamenie

Zdroj: MW

Investori čoraz viac presúvajú svoje peniaze do hotovosti, čo je prejavom rastúceho skepticizmu, pokiaľ ide o schopnosť finančných trhov a ekonomiky dosahovať väčší rast.

Analýza výskumnej spoločnosti DataTrek, ktorá čerpá z údajov o tokoch prostriedkov z Investment Company Institute, ukazuje, že od 2. októbra bolo v amerických fondoch peňažného trhu 3,4 bilióna dolárov. To je asi o 14 % viac ako na konci roka 2018 a rast bol zaznamenaný takmer každý týždeň od mája. V máji skutočne došlo k tomu, že obchodné rokovania medzi USA a Čínou prvýkrát skrachovali a tieto dve krajiny sa začali navzájom fackovať. Ale to nie je jediný protivietor, ktorý by brzdil trhy. Netreba zabúdať na stále chaotickejšiu situáciu ohľadom Brexitu, zintenzívnenie hlasov požadujúcich impeachment prezidenta Trumpa, slabé firemné zisky v treťom štvrťroku v USA, napätie na Strednom východe atď.



„Na tomto nedávnom príleve kapitálu je zvláštne, že krátkodobé úrokové sadzby po celý rok klesajú,“ napísal zakladateľ spoločnosti DataTrek Nicholas Colas. Fondy peňažného trhu „zaznamenávajú silný prílev v roku 2019, aj keď sa dvojročné výnosy znížili na polovicu,“ dodal.





Colas poznamenal, že s množstvom prekážok na trhu, ktoré sa ešte len objavia v nadchádzajúcich týždňoch, je väčšia obranná pozícia pravdepodobnejšia ako červená obchodná stratégia. „Investori sú opatrní v súvislosti s dlhodobejšími finančnými aktívami, pravdepodobne kvôli makro neistote,“ napísal. „Niektorí komentátori trhu hovoria o predzvesti na neskoršiu rally na trhu. Možno. Ale najskôr sa musíme dostať cez nadchádzajúce obchodné rokovania medzi USA a Čínou a stretnutie Fedu 30. Októbra.Náhly nárast aktív fondu peňažného trhu v tomto roku si zaslúži pozornosť, pretože je znakom averzie investorov voči riziku," uzavrel Colas.