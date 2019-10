Trh s ropou trápia obavy z dopytu a nie napätie na Blízkom východe

Zdroj: CNBC

Helima Croftová, komoditná strategička RBC Capital Markets tvrdí, že globálne obchodné napätie a jeho potenciálny vplyv na ropný trh je výraznejší ako nedávne útoky na energetickú infraštruktúru na Blízkom východe. „Veľkým obratom na tomto trhu v tomto roku bolo obnovenie obchodnej vojny (medzi USA a Čínou) a pokiaľ bude pretrvávať, môže OPEC robiť, čo môže, pokiaľ ide o zníženie produkcie, ale otázka znie: dokáže tým posunúť tento trh vyššie? “

Za posledných 12 mesiacov cena ropy Brent klesla z maxima okolo 84 dolárov za barel v dôsledku obáv z opakovaného zvyšovania ponuky a klesajúceho dopytu. Rovnaká situácia vyvolala dramatický pokles cien ropy od polovice roka 2014 do roku 2016. Cena sa stabilizovala najmä vďaka producentom z krajín OPEC a mimo OPEC vrátane Ruska, keď sa na konci roku 2016 dohodli na obmedzení produkcie. Obnovenie ťažby z bridlíc v Spojených štátov však poukazuje na ďalší nárast produkcie. OPEC aj krajiny mimo OPEC opätovne potvrdili svoj záväzok znížiť produkciu, čím sa škrty predĺžili do marca 2020. Ďalšie významné stretnutie OPEC je naplánované na december.







Croftová poznamenala, že súčasné ceny ropy nie sú pre väčšinu členov uspokojujúce. „Ceny nie sú tam, kde by ich chceli mať producenti. Mnoho producentov má pre svoje fiškálne rozpočty hranicu na úrovni 80 USD za barel. Takže súčasné cenové rozpätie nie je pre väčšinu krajín OPEC dobré. Otázkou je, či sa OPEC dohodne na väčšom kolektívnom znížení produkcie a či Saudská Arábia, ktorá je hnacím motorom politiky OPEC, si toho vezme viac na svoje plecia, alebo či bude schopná dosiahnuť lepšie dodržiavanie dohody o znížení zo strany iných producentov.“





Croftová uviedla, že aliancia „OPEC +“ by mohla byť opatrná pri prehlbovaní znižovania produkcie v prípade, aby sa tým nezhoršovali obavy z dopytu a sentiment na trhu. "Ak by skupina OPEC + v decembri pristúpila k väčšiemu zníženiu, vyslala by tým aj signál, že ide skutočne o prostredie so silným dopytom?"

Minulý mesiac jemenskí povstalci zaútočili na zariadenia v v Saudskej Arábii. Irán tieto obvinenia odmietol a označil ich za „nezmyselné“ a „zbytočné“. V rozhovore pre CNBC Croftová uviedla, že trhy s ropou tieto incidenty do značnej miery „poznačili“. „Práve teraz ale trh neberie dosť vážne politické riziko v najväčšej zóne produkcie ropy na svete (na Strednom východe), pretože sa viac zaujíma o dopyt,“ uviedla.