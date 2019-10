Dodávatelia by pri reťazci Potraviny Kačka mohli prísť až o 25 mil. eur

dnes 18:01 -

Súdom vyhlásený konkurz na majetok siete obchodov Potraviny Kačka poškodí slovenských výrobcov potravín. Celkovo by mohli slovenskí producenti, ktorí dodávali svoje výrobky do Kačky, prísť až o 25 miliónov eur. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

"Pre ukončenie pôsobenia siete Potravín Kačka na Slovensku príde o prácu približne 1800 ľudí, ktorí navyše nedostali svoje výplaty. Máme však pocit, že to nikoho nezaujíma. Ak hrozí prepúšťanie v inom segmente, často v omnoho nižšom meradle, tak záujem verejných činiteľov je úplne na inej úrovni," reagoval na konkurz obchodnej siete Potraviny Kačka predseda SPPK Emil Macho.

Holéciová zdôraznila, že zo strany poslancov prichádzajú do Národnej rady SR rôzne návrhy zákonov, ktoré sa snažia o vylepšenie vzťahov medzi slovenskými výrobcami potravín a obchodnými sieťami. Vážnym problémom našich potravinárov je podľa SPPK však momentálne práve aktuálna situácia so sieťou potravín Kačka, keď môžu legitímne prísť o 25 miliónov eur, ktoré im právom patria.

"Privítali by sme, keby štát reagoval na takéto špecifické situácie opatreniami, ktoré by chránili dodávateľa potravín. Za tovar, ktorý sa v predajniach Potraviny Kačka už predal, naši dodávatelia za mesiace júl a august nedostali zatiaľ ani euro. Naši potravinári však taktiež potrebujú zaplatiť svojim zamestnancom mzdy," vysvetlil Macho.

Podľa Macha by v prípade krachu väčšej spoločnosti mohlo dôjsť až k existenčným následkom pre našich dodávateľov a znamenalo by to ďalšie prehĺbenie problému slovenského agropotravinárstva.

Okresný súd Banská Bystrica začína konkurzné konanie voči dlžníkovi - Potraviny Kačka, a. s., Lučenec. Reťazec zastupuje Beatow Partners, s. r. o., Bratislava. Vyplýva to z uznesenia súdu z 1. októbra, zverejneného v Obchodnom vestníku 7. októbra. Proti uzneseniu nie je podľa súdu odvolanie prípustné. Návrh na konkurz podalo vedenie reťazca ešte koncom augusta tohto roka.