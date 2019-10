Devalvácia jüanu prospieva nemeckej a európskej ekonomike

dnes 12:31 -

Devalvácia čínskeho jüanu počas obchodnej vojny podľa mníchovského inštitútu Ifo povedie k vyššej prosperite Nemecka, Európy a zvyšku sveta. Zo štúdie inštitútu vyplýva, že pri devalvácii jüanu o 10 percent sa nemecký reálny príjem zvyšuje o 413 mil. eur ročne a pri devalvácii o 20 percent reálny príjem Nemecka posilňuje o 499 mil. eur ročne. Inštitút Ifo to konštatuje v správe, ktorú v pondelok poskytol agentúre SITA. Od jari 2018 čínska mena oproti doláru oslabila o zhruba 13 percent.

Zo štúdie Ifo ďalej vyplýva, že 10-percentná devalvácia jüanu znamená pre ekonomiku EÚ bez Nemecka prínos do 1,94 mld. eur a 20-percentná devalvácia predstavuje prínos do 2,82 mld. eur. Zvyšok sveta bez USA by získal 5,68 mld. eur pri podhodnotení čínskej meny o 10 percent a 6,51 mld. eur pri devalvácii o 20 percent.

Slabší jüan prospieva aj americkej ekonomike. "Straty USA v dôsledku obchodnej vojny by sa zmenšili," uviedla Marina Steiningerová, spoluautorka štúdie. "Pri devalvácii jüanu o 20 percent by USA mohli v skutočnosti straty príjmov zmeniť na zisk v sume 476 mil. eur," konštatovala. Devalvácia čínskej meny však spôsobuje straty pre Peking. Podľa štúdie Ifo 10-percentná devalvácia znamená pre Čínu stratu 29,27 mld. eur a 20-percentá až 33,79 mld. eur.