Britská banka HSBC údajne plánuje znížiť počet zamestnancov o 10 tisíc

dnes 14:16 -

Britská banka HSBC údajne plánuje globálne znížiť počet svojich zamestnancov o 10 tisíc. Uviedol to denník Financial Times, podľa ktorého redukcia počtu pracovníkov je snahou peňažného ústavu o zmenšenie nákladov. HSBC už doteraz znížila počet pracovníkov o približne 4 700, keďže zápasí s neistotou vyplývajúcou z brexitu a z globálnych sporov v obchodnej oblasti. Banka HSBC však správu Financial Times odmietla komentovať.

Britská odborová organizácia Unite v súvislosti so správou o znižovaní počtu zamestnancov v HSBC vyjadrila znepokojenie. "Tieto povesti o rozsiahlych stratách pracovných miest si vyžadujú od HSBC komplexnú odpoveď s cieľom upokojiť pracovníkov," povedal Dominic Hook predstaviteľ zväzu Unite.