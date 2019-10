7 vecí s ktorými sa môžeme rozlúčiť

Zdroj: awealthofcommonsense

dnes 0:43

Klasické banky

Dávno neplatí, že ľudia majú celý život len jedinú banku, dnes majú účty bežne v niekoľkých. Nástup fintechu spôsobuje zotieranie hraníc medzi jednotlivými bankami. Ďalšou fázou vo vývoji, ktorá sa v súvislosti s fintechom očakáva, je dokonca zmena toho, čo si predstaviť pod samotným pojmom banka.





Zlato

Investície do zlata sú považované za spôsob, ako peniaze ochrániť pred dôsledkami inflácie. Žltý kov však v očiach mladých stráca lesk, ich pozornosť si naopak získavajú nové aktíva, napríklad kryptomeny. Bitcoin neraz označujú za digitálne zlato. Mladšie ročníky skrátka niekoľkých riadkom kódu veria rovnako ako žltému tehličkám.







Vlastné bývanie

Ľudia stále túžia po vlastnom bývaní, prudký rast cien nehnuteľností si ale vyberá svoju daň. Obstaranie si vlastného bytu alebo domu je už mimo finančných možnosti čoraz väčšieho počtu ľudí. Časť mladých ale vlastne ani bývať "vo vlastnom" nechce, pretože si uvedomuje, že vlastníctvo nehnuteľnosti je spojené s povinnosťami, a navyše človeka priväzuje na jedno miesto.





Nákupné centrá

Kamenné predajne svoj biznis presúvajú na internet. Stále viac ľudí považuje túlanie sa nákupným centrom za zbytočnú stratu času. Centrá tak pociťujú tlak, aby ľuďom ponúkli nejakú pridanú hodnotu. Ak nedokážu prísť na to, ako má táto hodnota vyzerať, budú bojovať o holé prežitie.





Kino

Kino malo svoje opodstatnenie v časoch, kedy televízny prijímač v obývacej izbe mala uhlopriečku necelých 50 centimetrov a na výber bolo len z niekoľkých kanálov, ktoré vysielali stále dokola to isté. Dnešné obrie displeje v kombinácii so zvukovými systémami poskytujú rovnaký zážitok ako kino. Celý rad filmov si navyše môžu ľudia doma prehrať prakticky v rovnakej chvíli, keď vstúpia do kinodistribúcie.





Káblová televízia

Spoločnosti ako Netflix alebo Amazon zásadne zmenili spôsob, akým mladí ľudia pristupujú k filmom a seriálom. Nechcú sa riadiť televíznym programom, chcú si svoj čas organizovať sami a v televízii sledovať len to, čo ich skutočne zaujíma. Tento trend by sa mohol ešte viac posilniť, ak by na trh mediálnej zábavy vstúpili spoločnosti ako Facebook alebo Google.





Golf

Ak sa chce niekto golfu skutočne venovať, potrebuje veľa času. Naozaj veľa času. Práve čas je však komodita, ktorej je "na trhu" nedostatok. Golfu navyše príliš neprospieva ani jeho povesť trochu snobskej zábavy.