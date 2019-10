Domáci rozpočet: Čo chcete od svojich peňazí?

Zdroj: awealthofcommonsense

Foto: getty images

dnes 0:46 -

Väčšina ľudí nenávidí slovíčko rozpočet, pretože v ňom cítia obmedzovanie. Nenávidia tento proces, pretože sa boja odkryť, kam vlastne najčastejšie ich peniaze smerujú. A pravdepodobne to slovo nenávidia, pretože vytváranie rozpočtu neznie ako niečo, čo by malo byť zábavné vyskúšať.

Väčšina ľudí predpokladá, že rozpočet je o šetrení peňazí. V skutočnosti je ale o tom, ako sa rozhodnete svoje peniaze minúť. Presne ako o tom píšeJesse Meachum v knihe Potrebujete rozpočet.

Navrhnite si svoj finančný život podľa svojich priorít

Existuje staré príslovie, ktoré ľudia používajú v oblasti osobných financií. Ak chcete vedieť, aké sú vaše priority, pozrite sa na svoju bankový výpis. Meachum píše o dôležitosti priorít vašich výdavkov. Bez rozpočtu nemáte spôsob, ako riadiť svoje výdavky. Často ani neviete, kam vaše peniaze skutočne idú. Mohli by ste mať pocit, že si nemôžete dovoliť to, čo je pre vás dôležité, zatiaľ čo utrácate za veci, ktorých by ste sa vzdali, ak by ste videli svoje výdavky. V tom tkvie krása (dobrého) rozpočtu. Umožňuje vám presne zistiť, ako vaše výdavky ovplyvňujú ostatnú časť vášho života. Nie je dôležité sledovať všetky výdavky až po posledný cent, ale mali by ste mať nejaký plán výdavkov, ktorý zohľadňuje vaše priority, potreby a súčasné finančné podmienky.





Plánovanie neplánovaných výdavkov

Núdzový fond sa môže často zamieňať za sporiaci účet, z ktorého sa platia všetky výdavky, o ktorých viete, že raz prídu, len neviete kedy. Väčšinou to ale nie sú skutočné núdzové situácie, ale zriedkavé výdavky, ktoré sa dajú vopred naplánovať. Meachum odporúča pripraviť sa na ne a pristupovať k nim ako k mesačným nákladom. Aby ste mohli plánovať vopred, musíte poznať vaše skutočné výdavky. Či už ide o výdavky pravidelné (nájom), alebo sa nedajú predvídať (oprava auta), alebo ide o vzdialené sny (financovanie svadby), všetky sú súčasťou vašich skutočných výdavkov. Rozdelením veľkých, zriedkavých výdavkov na menšie, častejšie, sa zbavíte zbytočných prekvapení. Niektoré z týchto výdavkov sú predvídateľné (ročné poistné, vianočné darčeky, dovolenky), tie si môžete primerane naplánovať, zatiaľ čo iné sú nepredvídateľné (opravy automoblu, svadby, vylepšenie bývania) v tom zmysle, že nepoznáte presne kedy nadíde ich čas a koľko si vyžiadajú. Preto sa odporúča pridať do svojho mesačného rozpočtu položky pre tieto zriedkavé výdavky, aby ste ich mohli rozdeliť na viac stráviteľnejších častí. Hoci za tieto položky nemusíte platiť pravidelne mesačne, ako by šlo o členstvo v posilňovni, alebo platba za káblovku, ale uvažovať o nich by ste mali presne takým istým spôsobom. Tým sa z núdzového fondu stáva prepracovanejší plán výdavkov.





Rozpočet je pre každého individuálny

Všeobecné pravidlá môžu pomôcť s rozhodovaním, keď sa núka príliš veľa možností. Napríklad pravidlo 50/30/20 hovorí, že by ste mali 50 % svojich peňazí prideliť na potreby, 30 % na to po čom túžite a 20 % na úspory alebo splácanie dlhov. Problém je v tom, že takýto percentuálny prístup nezohľadňuje vaše osobné kritériá. Meachum upozorňuje, že regionálne rozdiely percentuálne pravidlo úplne znefunkčnia. Stačí sa pozrieť na rozdielne ceny bývania a iných nákladov. Možno utratíte viac, ako je odporúčané percento, ale tiež napríklad nemusíte mať auto a do práce jazdíte na bicykli. Poistenie automobilu, či členstvo v posilňovni sú tak možno pre vás úplne irelevantné položky.

Na to, aby ste svoje peniaze utratili svedomite, budete vždy nútení robiť kompromisy. Mnohé z týchto kompromisov sú určené premennými, ako napríklad kde bývate, aké je vaše povolanie, rodinná situácia, úroveň úspor či miera vyhorenia. „Ide o to, aby ste sa rozhodli, aké sú vaše priority, a potom si naplánovali ich splnenie,“ píše Meachum.