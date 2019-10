Letisko Sliač má za sebou jednu z najúspešnejších sezón, prepravilo viac ako 39-tisíc cestujúcich

dnes 14:31 -

BANSKÁ BYSTRICA 2. októbra (SITA) - Tohtoročná letná sezóna bola pre letisko Sliač jednou z najúspešnejších z pohľadu počtu prepravených cestujúcich. Uviedol to pre agentúru SITA obchodno-ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva Letiska Sliač, a.s. Marian Korytiak s tým, že v roku 2019 vybavili 128 charterových letov a prepravili 39 089 cestujúcich, čím sa podarilo udržať krok s minuloročnou sezónou.

Novou cieľovou destináciou tohtoročnej letnej sezóny, do ktorej mohli cestujúci lietať zo sliačskeho letiska, bolo grécke letisko Araxos na severozápade polostrova Peloponéz. Grécko sa tak po ročnej pauze opäť vrátilo do portfólia spoločnosti. „Záujem o túto destináciu naplnil očakávania, čo dokazuje aj obsadenosť týchto letov,“ konštatoval obchodno-ekonomický riaditeľ a doplnil, že počas sezóny zo Sliača lietali lietadlá do Antalye v Turecku, bulharského Burgasu a egyptskej Hurghady.

Pre uspokojenie zvýšeného záujmu cestujúcich v minulom roku navýšili počet parkovacích miest pri letisku a ako dodal Korytiak, kapacita parkovacích miest bola k počtu cestujúcich optimálna. Ku komfortu cestujúcich na letisku chýba stále príletová hala, ktorej vybudovaniu bráni neukončený súdny spor ťahajúci sa od roku 2012 a súvisiaci s výstavbou odletovej haly. „V súčasnosti nie je stále rozhodnuté o mimoriadnom opravnom prostriedku,“ doplnil Korytiak.