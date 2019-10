Skutočný triler: Peniaze, sledovačka, smrť

Zdroj: bloomberg,fortune

Sledovanou osobou bol Iqbal Khan, ktorý tento rok prešiel k hlavnému rivalovi, do banky UBS. Prevádzkový riaditeľ Credit Suisse, Pierre-Olivier Bouee, na neho nechal zavesiť trojicu detektívov, Khan si špiónov všimol Khan a podozrenie zo sledovania nahlásil. Z vyšetrovania vyšlo najavo, že špiónov si najala Credit Suisse a Boué, ktorý v banke pracoval desať rokov, sa k činu priznal. „Bouvee oznámil, že išlo o jeho súkromnú aktivitu s cieľom chrániť záujmy banky," napísala podľa agentúry Bloomberg banka Credit Suisse v oficiálnej správe.



Bouee odstúpil zo svojej funkcie a vyšetrovanie nezistilo, že by sa na špionáži akokoľvek podieľal aj samotný šéf banky Tidjane Thiam. V pondelok InsideParadeplatz.ch priniesol správu, že súkromný detektív, ktorého si najala Credit Suisse, si minulý týždeň siahol na život. Údajne k tomu došlo po tom, čo si 17. septembra v uliciach Zürichu Khan uvedomil, že ho sledujú a postavil sa tvárou v tvár detektívovi, čím odhalil jeho identitu.

„Poškodenie reputácie Credit Suisse je obrovské,“ povedal Lukas Hässig, novinár z Zürichu, ktorý na svojom blogu InsideParadeplatz.ch postupne odhaľoval aféru Khan. „Značne podcenili potenciál tohto príbehu. Teraz je ich reakcia príliš slabá a prišla príliš neskoro. Tidjane Thiam stratil dôveryhodnosť. “

V utorok ráno, na kontroverznej tlačovej konferencii v Zürichu, rada Credit Suisse urobila všetko preto, aby si zachovala niekdajšiu reputáciu a ochránila svojho výkonného riaditeľa. Uviedla zistenia z vlastného vyšetrovania, ospravedlňovala Thiama, hodila vinu na jeho pravú ruku, hlavného prevádzkového riaditeľa banky, Pierre-Oliviera Bouéea. „Dôrazne odmietame akékoľvek tvrdenia za posledné dni, ktoré spochybňujú osobnú a profesionálnu integritu nášho generálneho riaditeľa," uviedol Urs Rohner, predseda predstavenstva Credit Suisse. „Stále má plnú dôveru a podporu predstavenstva aj mňa osobne."

Pripustil však, že taktika sledovania Khana bude mať dopad na banku. „Povesť našej banky za posledné dni utrpela,“ poznamenal a dodal, že by sa dokonca mohla rozšíriť „na celé finančné centrum Švajčiarska.“Vlani v októbri oficiálne skončilo bankové tajomstvo, ktorým sa tamojšie banky mohli chváliť. Daniari začali spolupracovať a vymieňať si údaje s finančnými autoritami ostatných krajín. Aj švajčiarske zákony o ochrane údajov boli v posledných rokoch posilnené a súdy často vystupujú v mene zamestnávateľov, keď zamestnávateľ používa na vyšetrovanie súčasných alebo bývalých zamestnancov „neprimerané opatrenia." „Sledovanie niekoho sa považuje za veľmi závažné porušenie osobných práv človeka," uviedol právny zástupca Khana. „Nehovorím, že sa to nikdy nestalo," dodal advokát. „Ale toto je už cez čiaru."Rivalita medzi Credit Suisse a UBS sa v ostatných rokoch vyhrotila, keď obe nadnárodné spoločnosti sa po slabších rokoch pripravujú na medzinárodnú expanziu. Credit Suisse sa po piatich rokoch dostala do čiernych čísel a UBS sa spamätáva z najvyššej pokuty, ktorú kedy v histórii dostala za pomoc pri vyhýbaniu sa plateniu daní.