Konferencia ITAPA 2019 bude najmä o bezpečnosti informačných technológií

dnes 12:46 -

Umelá inteligencia a jej dopad na pracovný trh, bezpečnosť informačných technológií a mnoho ďalších tém z oblasti informačno-komunikačných technológií bude dominovať na konferencii ITAPA 2019, ktorá sa uskutoční 11. až 13. novembra v Bratislave.

Ako informovali TASR organizátori podujatia, konferencia prinesie atraktívne príspevky renomovaných spíkrov z domova aj zo zahraničia, osobnosti zo sféry IT, politických predstaviteľov, a najmä vyhlásenie Ceny ITAPA 2019 pre tri najlepšie projekty v oblasti digitalizácie.

Prihlásení môžu okrem hlavného ocenenia udeleného v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska súťažiť aj o umiestnenie v podkategóriách: Najinovatívnejší projekt v oblasti verejnej správy, životného prostredia alebo vedy a výskumu a Najlepší projekt vzdelávania v IT alebo pre IT. Ceny budú udelené 12. novembra a o víťazoch rozhodne odborná komisia. Záujemcovia môžu svoje projekty prihlásiť do 8. októbra.

"Cena ITAPA sa udeľuje už 18 rokov a každý rok sa prihlási množstvo kvalitných a zaujímavých projektov. Neposudzujú sa pritom primárne podľa veľkosti a rozpočtu, ale podľa toho, aký majú prínos pre spoločnosť. Rovnakú šancu na výhru tak majú malé aj veľké projekty," zdôraznil zástupca medzinárodného kongresu ITAPA Michal Ivantyšyn.

Počas troch dní sa bude takmer 100 spíkrov z viac ako 10 krajín venovať množstvu aktuálnych tém, ako sú eGovernment, teda digitalizácia úkonov a procesov vo verejnej správe, inteligentné zdravotníctvo, verejné obstarávanie, Smart Cities či Smart Mobilita. Nebude chýbať ani panel zameraný na tému kybernetickej bezpečnosti