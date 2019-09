Nikto nevie, koľko bude britskú ekonomiku stáť brexit bez dohody

dnes 15:16 -

Nikto nevie odhadnúť, koľko bude britskú ekonomiku stáť odchod krajiny z Európskej únie (EÚ) bez dohody. Vyhlásil to v pondelok britský minister financií Sajid Javid.

Minister pre rozhlasovú stanicu BBC pred svojím prejavom na výročnej konferencii vládnej Konzervatívnej strany v Manchestri skonštatoval, že nevie, koľko bude stáť neriadený brexit bez dohody. „Nemyslím si, že niekto naozaj pozná úplne správnu odpoveď na túto otázku,“ skonštatoval.

Predseda vlády Boris Johnson trvá na tom, že Británia opustí EÚ koncom októbra, či už s dohodou, alebo bez nej.

Javid v pondelok pre BBC uviedol, že brexit bez dohody „nie je naším preferovaným výsledkom“. „Pracujeme neuveriteľne tvrdo, aby sme dosiahli dohodu do 31. októbra. Som absolútne presvedčený, že sa to stále môže stať. Stále to možno urobiť. Ale ak sa nám to nepodarí, potrebujeme opustiť EÚ v tento deň. Nemôžeme mať žiadne ďalšie váhanie a odklady, a ak budeme musieť, odídeme 31. októbra bez dohody," dodal.

Javid neskôr v priebehu pondelka predstaví plány na vládne investície do infraštruktúry - do ciest, autobusovej dopravy a širokopásmového internetu. „Nejaký čas nebude možné cítiť plné výhody našej revolúcie v oblasti infraštruktúry. Práce sa však musia začať tu a teraz,“ plánuje údajne povedať delegátom podľa kópie jeho prejavu, ktorú získali niektoré médiá.

Minister navrhuje vyčleniť na tieto projekty 5 miliárd libier (5,63 miliardy eur). Po takmer desiatich rokoch znižovania výdavkov s cieľom stlačiť deficit, zaujal nedávno vymenovaný Javid menej zdržanlivý prístup k verejným financiám.

V Británii by sa parlamentné voľby mali konať až v roku 2022, ale vzhľadom na fakt, že konzervatívna vláda Borisa Johnsona stratila väčšinu v parlamente a rozdielne názory na brexit paralyzujú politikov, v krajine sa očakávajú predčasné voľby.