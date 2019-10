Túžite po hypotéke, no vlastné prostriedky nemáte? Toto sú riešenia

Zdroj: futuria

V praxi to znamená, že mnohí žiadatelia budú musieť mať pripravených aj 20 % z hodnoty nehnuteľnosti, čo pri súčasných cenách na realitnom trhu v závislosti od lokality môže znamenať potrebu úspor približne vo výške od 15 do 30-tisíc eur.

A to samozrejme nie je málo. Čo s tým, ak sa chcete vyhnúť dlhodobému podnájmu a túžite už po vlastnom? Ako sa k týmto prostriedkom dostať?



Založenie nehnuteľnosti

Táto alternatíva je bankami odporúčaná najviac a založenou nehnuteľnosťou je najčastejšie nehnuteľnosť rodičov, hoci to nie je pravidlom. Nie je to náročný proces, no treba počítať s tým, že nehnuteľnosť nesmie byť zaťažená záložným právom, musí mať dostatočnú hodnotu a každý majiteľ musí so založením súhlasiť. Čo, povedzme si úplne otvorene, môže byť tiež nezriedka problém.

Ak ale máte rodičov, ktorí sú ochotní vám takýmto spôsobom pomôcť a podporiť vás, ide naozaj o tú najjednoduchšiu možnú voľbu.

Spotrebný úver

Túto alternatívu vám môže ponúknuť samotná banka, no prostriedky takto môžete “získať” aj po vlastnej osi. Toto riešenie má však mnohé úskalia, preto je ideálne konzultovať ho s odborníkmi.

Problém je totiž ten, že spotrebný úver má oveľa vyšší úrok a oveľa kratšiu dobu splácania ako priemerná hypotéka, takže sa jeho splátka bude rádovo pohybovať v stovkách eur mesačne, o čom je každá banka, v ktorej sa budete snažiť získať hypotéku, dôkladne informovaná a negatívne to ovplyvňuje vašu bonitu. Nezriedka môže byť tento úver práve rozdielom medzi poskytnutím a neposkytnutím hypotéky.

Ak teda chcete problém riešiť úverom, obráťte sa na špecialistov, ktorí vám už poradia, aký veľký spotrebný úver si môžete dovoliť na svoje plecia vziať.





Sporenie

Toto riešenie si vyžaduje trpezlivosť, je však veľmi racionálne a zodpovedné. Jednoducho si odkladajte peniaze a uľahčite si sporenie výberom správneho sporiaceho produktu, ktorý vám pomôže tieto peniaze ešte aj zaujímavo zhodnotiť. Ak sa vám podarí každý mesiac odložiť si 500 eur, za 3 roky máte bez zhodnotenia na účte 18-tisíc eur, čo je už čiastka, ktorá v určitých lokalitách môže na 20% hodnoty nehnuteľnosti postačiť. Dobrý sporiaci produkt vám dokáže tieto peniaze navyše zhodnotiť v priemere o ďalších 2-3 tisíc eur, no pokojne aj viac.