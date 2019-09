Skrátené úväzky v nemeckom priemysle sú na vzostupe

dnes 13:33 -

BRATISLAVA 26. septembra (SITA) – Podiel zamestnancov so skrátenými pracovnými úväzkami v nemeckom priemysle je na vzostupe. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, o ktorom informoval vo štvrtok inštitút Ifo. Podľa najaktuálnejších údajov už skrátený pracovný čas zaviedlo 5,5 % firiem v spracovateľskom priemysle, čo je významný nárast z júnovej úrovne 3,8 %. Podiel firiem, ktoré sa v horizonte nasledujúcich troch mesiacov pripravujú na skrátený pracovný týždeň, vzrástol na 12,4 % z júnových 8,5 %. Počet spoločností so skráteným pracovným časom tak dosiahol úroveň, ktorá bola naposledy zaznamenaná v čase vrcholiacej recesie na prelome rokov 2012 a 2013, uviedol Timo Wollmershaeuser, šéf oddelenia prognóz v inštitúte Ifo.

Ako ďalej informoval mníchovský inštitút v tlačovej správe, najvyšší podiel skrátených úväzkov má v Nemecku textilný priemysel (20 %), nasledovaný výrobcami elektrických zariadení (11%) a firmami v segmente výroby a spracovania kovov (10 %).