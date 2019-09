Vo fabrike vyrobia mesačne viac ako 2,5 milióna kukuričných trubičiek

dnes 12:46 -

Do 30 ľudí zamestnáva vo Vajkovciach v okrese Košice-okolie firma Alaska Foods s.r.o., ktorá sa zaoberá hlavne výrobou kukuričných trubičiek plnených rôznymi krémami. Ak sa spoločnosti podarí presadiť na trhu v Rusku, pravdepodobne postaví ďalšiu výrobnú halu. Pre TASR to povedal konateľ firmy Mohamad Al Ali s tým, že doposiaľ mali veľký problém nájsť pracovnú silu.

Vo Vajkovciach je samotná továreň, sklady aj administratívna budova. „Čo sa týka našej spoločnosti, sme na trhu od apríla 2013. Sme dcérska spoločnosť materskej spoločnosti Alaska Foods, ktorá má hlavnú fabriku v Sýrii,“ povedal s tým, že v dôsledku udalostí v tejto krajine je tam výroba minimalizovaná až pozastavená. Oproti fabrikám v Egypte a v Alžírsku je tá na východe Slovenska najmladšia, orientovaná je na európsky trh.

„V prvom roku sa nám podarilo stabilizovať slovenský trh, ktorý je náš najsilnejší, čo sa týka predaja, aj keď je najmenší," dodal. Za stabilizovaný označil český, poľský, maďarský a čiastočne aj rumunský trh. „Zdá sa mi, že za tých šesť rokov išlo o raketový nástup,“ uviedol s tým, že prvý rok výroby ukončili so stratou okolo 60.000 eur. „Druhý rok sme už boli ziskoví. Darí sa nám, chvalabohu“, dodal.

Spoločnosť vo Vajkovciach fungovala do marca ako jednozmenná, vrátane administratívy zamestnávala do 20 ľudí. Aktuálne ich tu pracuje do 30. Po zvýšení počtu objednávok začali s dvojzmennou prevádzkou. Aj v súvislosti s nárastom nákladov otvorili trh v Nemecku a v Holandsku. „Nemôžeme čakať, čo bude so západnými krajinami, lebo tých zamestnancov mám a výdavky sú veľmi vysoké. Mesačne nás výplaty a odvody na dvoch zmenách stoja 42.000 až 45.000 eur. Už teraz mám rokovania smerom do Ruska, vyzerajú byť nádejné,“ vysvetlil Al Ali s tým, že ak by sa tento trh podarilo otvoriť, je veľká pravdepodobnosť, že v areáli vo Vajkovciach otvoria druhú halu. O trojzmennej prevádzke neuvažuje.

Prevažnú väčšinu zamestnancov tvoria operátori výroby, ktorí podľa jeho slov nepotrebujú mať špeciálne vzdelanie. „Neviete si predstaviť, aké muky sme zažili, kým som zabezpečil prvú prevádzku a druhú zmenu, nie sú ľudia. Štát má chrániť trh práce, ale neberie do úvahy, že tie firmy nemajú z čoho vybrať,“ spresnil. Podľa jeho slov potenciálni zamestnanci nemali žiadne pracovné návyky. „Išiel som cez projekty úradu práce, bol som viazaný nechať si tých ľudí, myslím, 18 mesiacov. Ja som neveril, kedy tých 18 mesiacov skončí. Nehovorím, že tento spôsob nemal výhody, ale to neboli ľudia, ktorí chceli pracovať,“ tvrdí s tým, že v čistom zarobia zamestnanci tejto firmy po 600 eur.

Skúsenosť spoločnosti s mladými ľuďmi označil za „strašnú“. Kým podľa jeho slov začnú byť pre firmu pridanou hodnotou, odídu. Ako povedal, pod ochranou trhu práce si predstavuje plošné zvýšenie minimálnej mzdy, ktorá by bola rovnaká pre Slováka aj pre cudzinca. „A nech je tu ten lepší,“ uzavrel.

Mesačne z Vajkoviec predajú v priemere deväť až deväť a pol kamiónov trubičiek. Predstavuje to okolo 2,74 až 2,89 milióna kusov balení.