Negatívne správy sa hromadia, hrozí pokračovanie obchodnej recesie

Výsledky nemeckej ekonomiky naznačujú pokračovanie obchodnej recesie. Pokiaľ nenastane skoré zlepšenie, svetový obchod zaznamená pokles za celý rok 2019, prvý od veľkej finančnej krízy. Upozorňuje na to spoločnosť Euler Hermes. "Očakávania vývozu v spracovateľskom sektore sú na sedemročnom minime, nové objednávky sú dokonca najnižšie za takmer desať rokov. Bez rýchleho oživenia dynamiky sa pravdepodobne objem svetového obchodu za celý rok 2019 zníži. To by bol prvý pokles od poslednej finančnej krízy," uviedol riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku Peter Mucina.

Vývozná závislosť Nemcov sa podľa Mucinu v súčasnosti ukazuje byť ich najväčšou Achillovou pätou. Je to výsledok kombinácie celkovo slabého svetového obchodu a rozmanitosti negatívnych rizík, ktorá ovplyvňuje ďalší výhľad, tiež obchodný konflikt medzi USA a Čínou a riziká brexitu. Ekonomiky mnohých krajín rastú pomalšie, než je nevyhnutné k udržaniu stabilnej miery insolvencií. Pri brexite je vlastne možné podľa Mucinu len obmedzovať mieru spôsobených škôd.

Čínska ekonomika podľa Mucinu rastie najpomalšie za posledných takmer 30 rokov. Riešenie obchodného sporu s USA sa naťahuje. Upokojenie nie je podľa Mucinu na dohľad, naopak. Neistotu teraz pociťujú tiež európske spoločnosti. "Mraky sa kopia tiež v Taliansku. Počet insolvencií je už značne nad úrovňou pred krízou. Za posledných 12 mesiacov požiadalo o vyhlásenie úpadku viac než 11 tis. spoločností. Pred krízou v roku 2007 to bolo menej než 8 tis.," konštatuje Mucina.

Pohľadávky po splatnosti rastú. Ako poisťovňa pohľadávok z obchodného styku si Euler Hermes všíma, že počet pohľadávok po splatnosti v Nemecku v posledných 18 mesiacoch neustále rástol. Inými slovami, platobná morálka sa podľa Mucinu zhoršuje, čo je jasný náznak problémov, ktoré už mnohé spoločnosti majú.