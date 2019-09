Nová regulácie pre Google?

včera 20:00 -

Nové vyšetrovanie päťdesiatich prokurátorov nasmerované proti spoločnosti Google

Absolútna správa:

Technologickému gigantovi Google hrozí ďalšia regulácia. Bude ho totiž vyšetrovať päťdesiat amerických generálnych prokuratúr. Dôvodom je to, že spoločnosť má svojim monopolom v oblasti online reklamy oslabovať konkurenciu. Prokurátori to v pondelok oznámili Najvyššiemu súdu. Firme hrozí pokuta, aj úplné rozloženie.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Nektar Therapeutics, ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o vyše 10% (výkonnosť v horizonte 5 rokov: + 46,32%). Jeden z dôvodov, prečo akcie tak výrazne vzrástli môžeme nájsť v takzvanom „inside trade“, kedy vysokopostavený predstaviteľ spoločnosti nakúpil 15 tisíc kusov akcií. Nakoľko títo predstavitelia majú veľa krát najlepšie informácie o spoločnosti spustilo to špekulácie o budúcich dobrých výsledkoch, čo viedlo k ďalším nákupom. Spoločnosť je v biotechnologickom segmente a vyvíja rôzne druhy liekov.

Makro analýza dňa:

Výrobné ceny v Číne v auguste medziročne klesli o 0,8% pri očakávanom poklese o 0,9%. Naopak spotrebiteľské ceny taktiež v Číne za august medziročne stúpli o 2,8% pri očakávanom raste o 2,7%. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,35%, Hang Seng Index + 0,01%, CSI 300 - 0,34%.

Poslanci Dolnej komory britského parlamentu opäť odmietli návrh premiéra Borisa Johnsona na usporiadanie predčasných volieb. Pre vypísanie volieb potreboval predseda vlády súhlas dvoch tretín poslancov, teda najmenej 434. Avšak návrh podporilo len 293. Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii v období od mája do júla klesla na 3,8%, očakávania boli mierne vyššie a to na úrovni 3,9%. Rast základnej mzdy taktiež vo Veľkej Británie od mája do júla spomalil na 3,8% medziročne z júnových 3,9%. Nemecká automobilka Volkswagen plánuje v budúcom roku celosvetovo predať 150 000 elektrických vozidiel a od roku 2025 tento počet zvýšiť na viac ako jeden milión ročne. Talianska nová vládna koalícia chce podľa politických zdrojov zvýšiť plánovaný podiel rozpočtového deficitu k HDP na rok 2020 na približne 2,3%. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 0,11 %, CAC 40 + 0,08%, DAX + 0,35%.

Stavebné povolenia v Kanade za júl medzimesačne vzrástli o 3% z predošlého poklesu o 3,1%. Vzrástol taktiež aj počet novo postavených domov z predošlých 222 tisíc v júli na 226 tisíc v auguste. Spoločnosť Aramco vybrala za svojich bankových poradcov pre nadchádzajúce IPO banky Goldman Sachs a JP Morgan. Spoločnosť Apple dnes predstavila hneď tri nové verzie svojich smartfónov iPhone, konkrétne modely iPhone 11, iPhone 11 Pro a iPhone 11 Max. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index - 0,03%, S&P 500 – 0,40%, NASDAQ – 0,43%.

Roman Lechovič, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.