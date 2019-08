Americké spotrebiteľské výdavky v júli stúpli o 0,6 %

dnes 17:16 -

Výdavky amerických spotrebiteľov v júli rástli silným tempom, a to o 0,6 percenta. Informovalo o tom v piatok ministerstvo obchodu USA. Znamená to, že motorom ekonomiky krajiny sú spotrebitelia vzhľadom na to, že obchodná vojna odrádza firmy od investícií a oslabuje export. Výdavky domácností boli základom rastu amerického hospodárstva aj počas druhého štvrťroku, keďže vtedy stúpli najvýraznejšie za päť rokov.

Rezort obchodu USA zároveň informoval, že osobné príjmy Američanov sa v júli zvýšili iba o 0,1 percenta, čo bol ich najslabší rast za desať mesiacov. Miera úspor klesla na 7,7 percenta, čiže najnižšie od novembra minulého roka, ale z dlhodobého hľadiska aj tak ide o dobrú úroveň. Spotrebiteľské ceny v USA v júli medzimesačne stúpli o 0,2 percenta a medziročne o 1,4 percenta, čiže inflácia je naďalej mierna.