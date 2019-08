Nezamestnanosť v Nemecku v auguste už štvrtý mesiac v rade zostala na úrovni 5 %

dnes 12:46 -

Nezamestnanosť v Nemecku sa v auguste nezmenila, keďže situácia na trhu práce zostáva stabilná napriek známkam spomalenia ekonomiky. Spolkový úrad práce vo štvrtok informoval, že sezónne upravená miera nezamestnanosti v krajine už štvrtý mesiac v rade zostala na úrovni 5 percent. Podľa neupravených údajov však nezamestnanosť v Nemecku v auguste mierne stúpla, a to na 5,1 percenta z júlových 5 percent. V krajine bolo registrovaných 2,3 mil. nezamestnaných, pričom oproti júlu ich počet stúpol o 44 tisíc.

Nemecká ekonomika, ktorá je najväčšia v Európe, sa v druhom kvartáli zmenšila o 0,1 percenta a centrálna banka krajiny Bundesbank minulý týždeň uviedla, že hospodárstvo by za letné mesiace mohlo opäť vykázať mierne oslabenie. Znamenalo by to technickú recesiu, ktorá je definovaná ako pokles ekonomiky počas dvoch po sebe nasledujúcich kvartálov.