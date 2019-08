FED zdôvodnil júlové zníženie sadzieb

včera 20:05 -

Absolútna správa:

Členovia FOMC vnímajú zníženie sadzieb predchádzajúci mesiac ako poistenie proti príliš nízkej inflácií a riziku hlbokého prepadu obchodných investícií vyplývajúcich z neistoty ohľadom obchodnej vojny prezidenta Donalda Trumpa. Väčšina z úradníkov považovala zníženie za úpravu v polovici cyklu, niektorí z nich zdôraznili potrebu pružnosti menovej politiky.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Target Corporation, ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o 20,57 % (výkonnosť v horizonte 5 rokov +41,77 %). Prudký rast ceny akcií bol spôsobený hospodárskymi výsledkami za druhý kvartál fiškálneho roku 2020. Zisk na akciu prekonal očakávania analytikov o 12,55 %. Tržby mierne lepšie o 0,93 %. Target Corporation prevádzkuje diskontné predajne so zmiešaným tovarom.

Makro analýza dňa:

Ázia dnes nepriniesla žiadne dôležité makroekonomické výsledky. Najväčší čínsky internetový obchod Alibaba Group Holding sa rozhodol odložiť vstup na akciovú burzu v Hongkongu. Dôvodom sú nepokoje v súvislosti s protivládnymi protestmi, s ktorými sa toto ázijské finančné centrum potýka už niekoľko týždňov. S odkazom na svoje zdroje to dnes uviedla agentúra Reuters. MMF sa vyjadril, že Čína potrebuje štrukturálne reformy, aby uviedla ekonomiku znovu do rovnováhy. Okrem iného by mala otvoriť sektory zahraničnej konkurencii a posilniť reformy štátnych podnikov. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei -0,28 %, Hang Seng Index +0,15 %, CSI 300 -0,16 %.

Európe dnes tak isto bez relevantných dát. Podľa prieskumu agentúry Kantar je 52 % Britov pre to, aby akákoľvek finálna dohoda o výstupe Veľkej Británie z EÚ podliehala referendu. Veľká Británia by mohla odložiť rozhodnutie o vymenovaní nového guvernéra Bank of England až na dobu po brexite. Ropná spoločnosť Shell, letecký prepravca British Airways a firma Velocys plánujú postaviť prvú európsku továreň na masovú výrobu leteckého paliva z domáceho a priemyselného odpadu. Pohonné hmoty z tejto továrne by lietadlá mohli začať využívať od roku 2024. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +1,33 %, CAC 40 +1,70 %, DAX +1,30 %.

Spotrebiteľská inflácia v Kanade rástla v júli 2,0 % tempom na medziročnej báze v súlade s júnovým rastom. Predaje existujúcich domov vzrástli v USA o 2,5 % oproti júnu v súlade s odhadmi trhu. Zásoby ropy poklesli predchádzajúci týždeň o -2,7 mil. barelov, čo je viac ako očakávali analytici. Spojené štáty sú podľa Donalda Trumpa od prípadnej recesie na hony vzdialené. Americká ekonomika je vo svete číslo jedna, povedal prezident novinárom v Bielom dome a dodal, že hovoriť v súčasnej situácii o recesii je nemiestne. Trump tiež znovu vyzval americkú centrálnu banku (Fed), aby postupne znížila základnú úrokovú sadzbu o jeden percentuálny bod. Minister zahraničia Mike Pompeo povedal skupine riaditeľov a ekonómov, že verí, že obchodné vojna s Čínou by mohla skončiť do prezidentských volieb 2020, uviedli ľudia, ktorí sa zhromaždenia zúčastnili. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA +0,93 %, S&P 500 +0,83 %, NASDAQ +0,90 %.

Mário Jičínský, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.