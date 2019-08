Conte ohlásil demisiu, talianska koaličná vláda končí

Zdroj: ČTK;CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 16:58 -

Conte senátorom povedal, že demisiu podáva kvôli odchodu Salviniho strany z koalície. Premiér oznámil že dnes bude o svojom rozhodnutí oficiálne informovať prezidenta Sergia Mattarello. Ten by podľa agentúry AP mohol Conteho požiadať, aby na čele kabinetu zatiaľ zostal a snažil sa nájsť inú väčšinu v parlamente. Môže tiež Conteho demisiu prijať a sprostredkovať zostavení novej vlády. Ak sa to nepodarí, môže Mattarello rozpustiť parlament. V Taliansku by sa tak mohli už v októbri konať predčasné voľby.

Premiér dnes v Senáte okrem iného varoval, že Salviniho krok s cieľom zvrhnúť vládu by mohol uškodiť ekonomike krajiny. Conte zároveň šéfa Ligy obvinil, že sa snaží ťažiť zo svojej rastúcej popularity a vyvolať predčasné voľby, čím ohrozuje chystané reformy. "Jeho rozhodnutia vystavujú túto krajinu vážnym rizikám," povedal premiér na adresu Salviniho, ktorý prejav pred senátormi sledoval podľa agentúry Reuters s kamennou tvárou.

Salvini ohlásil odchod z vládnej koalície pred dvoma týždňami. Tvrdil, že ďalšia spolupráca s M5S nie je kvôli názorovým rozporom ďalej možná, a vyjadril želanie, aby sa čo najskôr konali predčasné voľby. Tie by mohli jeho stranu vyniesť do pozície najsilnejšieho politického hráča, pretože podľa preferencií je Liga teraz jasne najsilnejší a mohla by získať až 36 percent hlasov





Taliansko, tretia najväčšia ekonomika eurozóny, má od volieb v marci 2018 vládu koalície dvoch strán. Kým Liga uprednostňuje zníženie daní a jej cieľom je zastaviť nelegálne prisťahovalectvo, Hnutie piatich hviezd (M5S) propaguje iniciatívy, ktoré by rozšírili výhody pre občanov. Táto koalícia je na ceste plnej úskalí od uchopenia moci. Salviniho Liga vedie v súčasných prieskumy verejnej mienky s ratingom okolo 37 %. Tvrdá rétorika Salviniho pomohla zvýšiť popularitu strany v krajine, v ktorej je prisťahovalectvo kľúčovou otázkou. M5S medzitým zaznamenala pokles podpory a sklĺzla na tretie miesto s 18 %.

Nestabilita spôsobila neistotu v krajine, ktorú trápia politické nepokoje. Talianska vláda, rovnako ako ostatné krajiny eurozóny, musí do polovice októbra zostaviť svoje výdavkové plány na nový rok. Vyhliadky na predčasné voľby doviedli investorov k úvahám o tom, aké hospodárske ciele Taliansko predstaví úradníkom v Bruseli.

Krajina má jeden z najvyšších verejných dlhov na svete, presahuje 130 % HDP. Akékoľvek zvýšenie výdavkov by mohlo ešte viac zvýšiť verejný dlh, čo je problém, ktorý zhoršuje vzťahy medzi Bruselom a Rímom. V utorok Conte tvrdil, že Salviniho kroky znamenajú, že je nepravdepodobné, že by sa rozpočet predložil včas. Uviedol tiež, že krajina riskuje finančnú nestabilitu a hovoril o možnom zvýšení DPH.