Prirážka na podporu elektriny z ekologických zdrojov v Nemecku vzrastie

dnes 15:46 -

Prirážka na podporu výroby elektrickej energie z ekologických zdrojov v nasledujúcom roku mierne vzrastie. Tvrdí to skupina analytikov Agora. Podľa jej expertov prirážka na každú spotrebovanú kilowatthodinu (kWh) vzrastie na 6,5 až 6,7 centa. Tento rok je prirážka 6,41 centa. Spotrebitelia preto budú musieť rátať s tým, že účet za elektrickú energiu budú mať na budúci rok vyšší aj preto, lebo cena elektriny rastie aj na energetických burzách.

Zatiaľ nie je jasné, čo zvýšenie prirážky, z ktorej sa dotuje cena výroby elektrickej energie z ekologických zdrojov, bude znamenať pre výšku účtov domácností. Skupina Agora predpokladá, že štvorčlennej domácnosti so spotrebou 4000 kWh za rok sa zvýši účet o viac ako 40 eur.

Niektoré podniky sa však na financovaní výroby elektrickej energie z ekologických zdrojov nepodieľajú.

V blízkej budúcnosti by malo dôjsť v EÚ k veľkej reforme a subvencie výrobcom elektrickej energie z ekologických zdrojov by sa mali zrušiť, čím by mala elektrická energia pre domácnosti klesnúť. Predpokladá sa, že daň za vypúšťanie CO2 do ovzdušia vzrastie spotrebiteľom motorovej nafty v doprave a za spotrebu zemného plynu používaného na výrobu tepla.