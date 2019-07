Odchod Británie z EÚ bez dohody by v krajine spôsobil recesiu

dnes 12:16 -

Ekonomika Veľkej Británie podľa britského Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) do konca roka 2020 klesne o 2 percentá, ak krajina z Európskej únie odíde bez dohody. Informoval o tom portál bbc.com. Obavy z tvrdého brexitu sa v poslednom období zvýšili po tom, ako obaja uchádzači o pozíciu lídra britských konzervatívcov uviedli, že by boli ochotní odísť z EÚ bez dohody. Krajina má z EÚ vystúpiť 31. októbra.

Úrad vo svojom svojho hodnotení ekonomického vplyvu brexitu bez dohody uviedol, že hospodárstvo Británie by sa v roku 2020 zmenšilo, v roku 2021 by sa však zotavilo. Pokles ekonomiky v budúcom roku by nastal v čase zavedenia 4-percentných ciel v obchode s tovarmi s Európskou úniou. V rámci tohto scenára by zároveň "zvýšená neistota a klesajúca dôvera" brzdili investície.

https://www.bbc.com/news/business-49027889