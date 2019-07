V prípade brexitu bez dohody by mala hlavná úroková sadzba BoE klesnúť na nulu

dnes 15:31 -

V prípade, ak Veľká Británia opustí Európsku úniu bez dohody o úprave budúcich vzťahov, by mala centrálna banka (BoE) znížiť svoju hlavnú úrokovú sadzbu na nulu. Vyhlásil to v piatok člen Rady pre menovú politiku britskej centrálnej banky Gertjan Vlieghe. Neriadený brexit by podľa neho spôsobil prepad kurzu libry a zrýchlenie inflácie a obchodnú výmenu medzi Britániou a EÚ by zaťažil clami. Sadzba by mala zostať na nule dovtedy, kým sa ekonomika nezotaví, dodal predstaviteľ BoE.

Základná sadzba britskej centrálnej banky sa v súčasnosti nachádza na úrovni 0,75 %. Názor, že v prípade brexitu bez dohody britské hospodárstvo zasiahne recesia, podľa agentúry AP zdieľa väčšina ekonómov.