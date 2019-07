Vývoz aj dovoz Číny v júni klesol, obchodný prebytok sa zvýšil

dnes 11:46 -

Vývoz Číny v júni klesol, keďže Spojené štáty zvýšili obchodný tlak na ázijskú krajinu. Ale aj dovoz sa znížil, a to viac, ako ekonómovia očakávali. To poukazuje na ťažkosti druhej najväčšej ekonomiky sveta. Vyplýva to z údajov čínskeho colného úradu.

Konkrétne, export z Číny v júni klesol medziročne o 1,3 %. To je síce miernejší pokles ako o 2 %, ktorý predpovedali analytici, ale zároveň tento výsledok ostro kontrastuje s nečakaným nárastom exportu v máji.

Aj dovoz do Číny sa v júni znížil, a to o 7,3 %, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že klesne o 4,5 % po májovom páde o 8,5 %. Tento údaj naznačuje, že domáci dopyt zostáva vlažný napriek vládnym opatreniam na podporu jeho rastu.

Čína tak v minulom mesiaci dosiahla obchodný prebytok 50,98 miliardy USD (45,17 miliardy eur), ktorý bol vyšší ako májové kladné saldo 41,66 miliardy USD, aj ako prebytok 44,65 miliardy USD, ktorý v júni očakávali analytici.

„Najnovšie zvýšenie ciel v USA pravdepodobne prispelo k týmto výsledkom spolu so širším spomalením zahraničného dopytu,“ uviedla spoločnosť Capital Economics.

Jún bol prvý celý mesiac, keď Čínu zasiahlo zvýšenie ciel na 25 % z predchádzajúcich 10 % na export tovaru v hodnote 200 miliárd USD do Spojených štátov.

Hoci sa obe strany na konci júna dohodli na pokračovaní obchodných rokovaní a na prímerí, a Washington povedal, že odloží dodatočné clá, existujúce colné sadzby zostávajú v platnosti.

Štatistiky tiež ukázali, že obchodný prebytok Číny so Spojenými štátmi, ktorý je hlavným zdrojom napätia medzi oboma krajinami, vzrástol v júni na 29,92 miliardy USD z 26,9 miliardy USD v máji.

A za celý 1. polrok sa obchodný prebytok Číny s USA zvýšil o 5 % na 140,48 miliardy USD zo 133,76 miliardy USD v rovnakom období v roku 2018.