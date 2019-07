Reuters: Slovenským automobilkám svieti varovná kontrolka

Zdroj: ČTK;reuters

Keď David dostal prácu na montážnej linke bratislavskej továrne automobilky Volkswagen, kolegovia mu blahoželali, že sa mu podarilo zabezpečiť si dobre platenú prácu, v ktorej môže zostať až do dôchodku. Už po dvoch rokoch ale patrí medzi 3000 zamestnancov, ktorí boli z továrne, kde sa vyrába Volkswagen Touareg a Porsche Cayenne prepustení v rámci série rušenia pracovných miest. Na Slovensku, ktoré je najväčším svetovým výrobcom áut v prepočte na obyvateľa, takáto správa spôsobila šok. "Všetci moji kolegovia hovorili, že sa nemám čoho báť. Že keď si zvyknem na pracovnú záťaž a pracovné tempo, mzda sa mi bude postupne zvyšovať a ja budem mať stabilnú prácu až do dôchodku," povedal agentúre Reuters David, ktorý odmietol zverejniť svoje priezvisko . "A zrazu mi telefonovali z ľudských zdrojov a ja som zistil, že som prepustený."

Konkurencia lacnejších krajín juhovýchodnej Európy, presun k elektrickým vozidlám a globálne obchodné napätie patria medzi problémy, ktoré berú výrobcovia áut do úvahy keď sa rozhodujú, kam v budúcnosti umiestnia svoje výrobné linky. Samotný Volkswagen uvažuje o výstavbe nového závodu vo východnej Európe, a ako o najpravdepodobnejších miestach sa hovorí o Bulharsku, Srbsku a Turecku.

David síce našiel miesto v inej automobilke, prepúšťanie v bratislavskej fabrike, ktorá vyrába tiež vozidlá Audi Q7 a Q8, však uvádza vládu do stavu pohotovosti. "Keď použijeme automobilovú metaforu, vidíme varovnú kontrolku, keď ešte nemusíme s autom na generálnu opravu," povedal agentúre Reuters minister hospodárstva Peter Žiga. "V automobilovom sektore pracuje 300 000 ľudí (priamo a nepriamo). Ak by sa s nimi niečo stalo, bolo by to vážne."





Neistota dokonca prinútila odbory, ktoré predtým tlačili na silný rast miezd, aby zmenili prístup. "V tejto chvíli sa nezameriavame na mzdy, prioritou je stabilita pracovných miest," povedal agentúre Reuters šéf odborov Volkswagenu Zoroslav Smolinský. "Musíme prečkať horšie časy a počkať na časy lepšie."

S cieľom posilniť automobilový priemysel, ktorý sa na celkovej priemyselnej výrobe na Slovensku podieľa 44 percentami a na vývoze 40 percentami, schválila vláda stimuly na zvýšenie predaja elektrických áut a oznámila daňové úľavy až do výšky 200 percent z čiastky investovanej do výskumu a vývoja. Súčasne však snahy o zvýšenie minimálnej mzdy a rast príplatkov za nočné zmeny znižujú konkurencieschopnosť Slovenska, upozorňuje generálny tajomník Zväzu automobilového priemyslu SR Ján Pribula. "V tejto chvíli sa spoločnosti rozhodujú, kto za sedem rokov dostane nové modely," uvádza Pribula. "Je dôležité vyslať signál, že sme zodpovední, pretože teraz postupne strácame konkurenčnú výhodu," dodal. Zväz automobilového priemyslu SR zastupuje okrem iného štyri automobilky v krajine, okrem Volkswagenu sú to PSA Group, Kia Motors a Jaguar Land Rover.

Slovensko nie je jedinou krajinou v strednej Európe, ktorá takýmto problémom čelí. Na investíciách zahraničných automobiliek sú značne závislé aj susedné krajiny, Česká republika, ktorá je domovom značky Škoda zo skupiny Volkswagen, a Maďarsko, kde majú výrobu BMW a Daimler. Prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi v júni varoval, že obzvlášť pre tieto krajiny je kvôli vysokej závislosti na zahraničnom obchode veľmi znepokojujúca hrozba globálnej obchodnej vojny.

Ochabujúci rast globálnej ekonomiky zároveň prinútil niektoré automobilky pozastaviť plány na ďalšiu expanziu. Príkladom je Daimler, ktorý v máji oznámil, že odkladá zvýšenie kapacity vo fabrike na kompaktné vozidlá v maďarskom meste Kecskemét. "Považovalo sa za samozrejmosť, že v továrni ako je tá v Bratislave sa bude pokračovať a vyrábať nové generácie modelov," povedal analytik LMC Automotive Carol Thomas. "To už sa teraz nedá predpokladať. Továrne nielenže budú musieť bojovať o nové modely, ale budú čeliť aj väčšej konkurencii pri udržaní novej generácie modelov, ktoré už vyrábajú."

Volkswagen tento rok obmedzil výrobu v Bratislave a vrátil zamestnancov, ktoré si v roku 2016 požičal z maďarskej továrne Audi. "Toto je dôležitý rok, kedy sa rozhodne o budúcnosti slovenskej továrne," povedal generálny riaditeľ firmy Volkswagen Slovakia Oliver Grünberg. Dodal, že rozhodnutie sa očakáva do konca roka. "Zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku by pomohlo zvýšiť atraktivitu bratislavskej fabriky."