Vo Fidelity sa hrajú, s blockchainom

dnes 12:03

Spoločnosť Fidelity International umožňuje zamestnancom simulovať obchodovanie s kryptomenami, s volatilnými digitálnymi aktívami na technológii blockchain. Hráči dostanú falošnú menu vo výške 10 000 libier, aby vytvorili portfólio kryptoholdingov, ktoré sa potom musia snažiť rásť predvídaním pohybov na trhu. Viac ako 1 200 zamestnancov a 8 000 manažérov fondu v súčasnosti hrá túto hru a najlepší hráči získajú peňažné ceny.

„Máme bitcoinovú obchodnú hru, ktorú používame interne, ako spôsob výučby ľudí o technológii distribuovanej knihy a digitálnej tokenizácii, ktorá bude v konečnom dôsledku dôležitou súčasťou celého finančného systému, ktorý napreduje,“ povedala Anne Richards, výkonná riaditeľka spoločnosti Fidelity International, na výročnej konferencii TheCityUK.





Vo Fidelity zamestnanci v rôznych častiach medzinárodného obchodu dohliadajú na majetok vo výške viac ako 317 miliárd libier na celom svete. Teana Baker-Taylorová, výkonná riaditeľka Global Digital Finance, uviedla, že úsilie Fidelity International môže byť pre kryptosektor „milníkom“. „Signalizuje to trhu, že tradičné finančné investície do digitálnych aktív sa pravdepodobne zvýšia a že majú v úmysle zachovať svoju inštitucionálnu výhodu, ako prvá spoločnosť, ktorá poskytuje prístup k digitálnym aktívam svojim podielovým fondom a dôchodkovým klientom, ako aj súkromným a inštitucionálnym investorom," povedala.

Gabriel Altbach, zakladateľ poradenskej spoločnosti Asset Management Insights, opísal Fidelity ako najvýznamnejšieho správcu aktív na kryptotrhu. „Fidelity, medzinárodne aj v USA, je na čele v tejto oblasti, čo znamená, že chcú byť vnímaní ako inovatívni a otvorení riskovaniu,“ povedal Altbach.

„Nemyslím si, že Fidelity je jediná organizácia, ktorá skúma kryptomeny. Nie, robia to aj iní,“ povedal Amin Rajan, generálny riaditeľ Create-Research. Takto pred rokom Financial News oznámili, že BlackRock, najväčší správca aktív na svete, vytvoril pracovnú skupinu, ktorá by mala za úlohu preskúmať, ako by sa dal využiť bitcoin.