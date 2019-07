ŽSR opravujú viaceré úseky v Banskobystrickom kraji, treba rátať s výlukami

dnes 11:16 -

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) realizujú tento týždeň výluky na viacerých traťových úsekoch na území Banskobystrického samosprávneho kraja. Z tohto dôvodu prepravu cestujúcich zabezpečí náhradná autobusová doprava. Ako informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč, súčasťou prác bude najmä súvislá výmena koľajníc, vykonajú ich väčšinou zamestnanci štátneho správcu železničnej infraštruktúry.

Výluka v úseku Blhovce - Hajnáčka trvala v pondelok 8. júla od 7:40 do 11:20. V úseku Hronský Beňadik - Kozárovce počas súvislej výmeny koľajníc 8. a 9. júla vypnú príslušné priecestné zabezpečovacie zariadenia. Práce s tým istým zameraním v úseku Holiša - Lučenec uskutočnia železničiari 9. až 11. júla. Medzi železničnými stanicami Poltár a Breznička budú 9. júla od 7:25 do 18:55 komplexne rekonštruovať priecestie. "Počas etapy bude vykonaná demontáž starej priecestnej konštrukcie, zriadenie nového koľajového roštu a montáž dočasnej priecestnej konštrukcie," uviedol Lukáč. Z tohto dôvodu bude uzavretá cesta druhej triedy II/595 v oblasti železničného priecestia 9. júla od 7:00 do 19:30. V tomto prípade vykonajú práce zamestnanci ŽSR spolu s externou firmou.

V úseku Žarnovica - Nová Baňa pokračuje súvislá výmena koľajníc, ako aj oprava koľajového lôžka koľaje a komplexná rekonštrukcia nástupišťa na zastávke Voznica. Výluka bude trvať od 10. do 14. júla. "Počas týchto etáp bude prebiehať výmena dlhých koľajnicových pásov a začnú prípravné práce spojené s rekonštrukciou nástupišťa," priblížil Lukáč. "V úseku Sliač-kúpele - Vlkanová pokračujú práce spojené s rekonštrukciou nástupišťa na zastávke Hronsek 14. júla od 21:00 do 24:00," dodal hovorca ŽSR. Už v pondelok 8. júla v tomto úseku pokračovali aj práce súvisiace s vkladaním výhybky, zabezpečili ich dodávateľské firmy.