AKTUALIZÁCIA - VLÁDA: Kabinet schválil rekonštrukciu a modernizáciu Univerzitnej nemocnice v Bratislave

Správa "VLÁDA: Kabinet schválil rekonštrukciu a modernizáciu Univerzitnej nemocnice v Bratislave" aktualizovaná o vyjadrenia ministerky zdravotníctva SR v treťom a piatom odseku

BRATISLAVA 3. júla (SITA) - Vládny kabinet v stredu schválil rekonštrukciu a modernizáciu Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Ministri odobrili návrhy na vyslovenie súhlasu vlády so začatím obstarávania stavieb, ktoré predložila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Ide o rekonštrukciu a modernizáciu Špecializovanej geriatrickej nemocnice Bratislava v Podunajských Biskupiciach, Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov a parkovacie domy spolu s preusporiadaním statickej dopravy v areáli ružinovskej nemocnice. Predpokladané investičné náklady sú spolu vo výške vyše 100 mil. eur s DPH.

V prípade geriatrickej nemocnice ide o využitie pavilónu v areáli Nemocnice Podunajské Biskupice ako pavilónu chirurgických disciplín s kapacitou 84 lôžok. Ten sa podľa ministerstva zdravotníctva v súčasnosti nevyužíva. Súčasťou zámeru je aj presun manažmentu nemocnice, ktorý je v súčasnosti v nevyhovujúcich priestoroch. Investičná akcia by sa mala realizovať v rokoch 2020 až 2021. Celková cena investície sa odhaduje na vyše 8 mil. eur.

Ako po rokovaní vlády vysvetlila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, pavilón F sa kompletne zrekonštruuje. Vytvorí sa 92 lôžok pre dlhodobo chorých. Následne sa zrekonštruuje aj pavilón G, kde je okolo 79 lôžok. "Na konci dňa by sme v Podunajských Biskupiciach mali mať do dvoch, do troch rokov 170 lôžok pre dlhodobo chorých pacientov," povedala ministerka.

Rekonštrukcia a modernizácia UNB Ružinov má zvýšiť komfort pacientov a zlepšiť pracovné prostredie pre personál nemocnice. Stavba sa bude realizovať v priestoroch nemocnice UNB – Ružinov za plnej prevádzky. Trvanie investičnej akcie sa predpokladá na roky 2020 až 2024. Celkové investičné náklady na rekonštrukciu a modernizáciu Univerzitnej nemocnice Bratislava Ružinov s časťou zdravotníckeho a nezdravotníckeho vybavenia sú vo výške približne 86 miliónov eur s DPH.

Výsledkom rekonštrukcie a modernizácie UNB Ružinov by pre pacienta podľa Kalavskej malo byť, že izby, na ktorých budú pacienti ležať, budú spĺňať predstavy zdravotníctva 21. storočia. Ako informovala, bude sa rozširovať komplex operačných sál, sfunkční sa bazén, počíta sa aj s novým plášťom budovy. "Celá tá budova bude konečne vyzerať pekne," povedala šéfka rezortu.

Pri nemocnici sa počíta aj s modernizáciou parkovania. V areáli ružinovskej nemocnice sa majú stavať aj parkovacie domy. V prvej etape bude Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinov stavať dva polozapustené parkovacie domy spolu s dopravnou reorganizáciou ostatných plôch pre statickú dopravu. Hlavným cieľom návrhu je reorganizácia dopravy na vjazdoch z Ružinovskej ulice, ako aj usporiadanie statickej dopravy jednak na parkoviskách prístupných z Ružinovskej ulice, ako aj na parkoviskách v areáli nemocnice. Predpokladá sa, že počet parkovacích miest sa zvýši o 249 stojísk. Investícia by sa mala realizovať v rokoch 2019 až 2021, odhadovaná cena je vyše 7,2 mil. eur s DPH.