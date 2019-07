5 trendov, ktoré by mohli zlomiť krk nadradenosti dolára

Zdroj: AIER

Pozrime sa na päť trendov, vďaka ktorým je perspektíva konca nadradenosti dolára veľmi reálna.



Transpacifické partnerstvo

Jedným z prvých krokov Trumpovej administratívy bolo vystúpenie z transpacifického partnerstva (TPP 23. januára 2017). Pakt zahŕňal 12 krajín vrátane Austrálie, Brunej, Kanady, Čile, Japonska, Malajzie, Mexika, Nového Zélandu, Peru, Singapuru a Vietnamu. S touto dohodou mali USA niekoľko problémov, ako napríklad zaobchádzanie s duševným vlastníctvom. To však nebol pravý dôvod, prečo Trump vycúval. Problémom bolo, že Spojené štáty majú technický „obchodný deficit“ s niektorými z týchto krajín, z čoho dospel k záveru, že USA dlhujú peniaze. Predpokladalo sa, že partnerstvo skončí, ale zvyšných 11 krajín pokračovalo aj bez USA. Iróniou bolo, že sa partnerstvo okamžite zlepšilo po odchode USA. Nová dohoda bola dosť radikálna: odstraňuje viac ako 98 percent ciel za obchod medzi Kanadou, Mexikom, Novým Zélandom, Malajziou, Vietnamom, Singapurom, Brunejom a Peru. Zahŕňa 500 miliónov ľudí a predstavuje 13% celosvetového obchodu.



V konečnom dôsledku sa stalo presne to, čo sa aj predpovedalo: obrovský zisk pre Čínu a strata vývozných trhov zo strany USA. Jeden príklad za všetky, Los Angeles Times poukazuje na to, že „austrálske víno vstupujúce do Japonska je zdanené na úrovni 5,6 % a nakoniec klesne na nulu. Pre víno z EÚ a Čile nie je vôbec žiadne clo. Ale pre Kaliforniu je na úrovni 15 %. “Ako sa ukázalo, všetky tieto krajiny mali aj iné možnosti okrem naplnenia dopytu zo strany USA a obchodovania výhradne v amerických dolároch. Strata z nerealizovaných ziskov dosiahla 131 miliárd USD a priama strata 2 miliardy USD v dôsledku výhod, ktoré si zostávajúci partneri užívajú pri vzájomnom obchodovaní.





Libra a rally Bitcoinu

Kryptomeny sú vyhlasované za mŕtve, ale pravdou je, že prasnutie bitcoinovej bubliny má za následok nové zisky. Kryptomeny vo všeobecnosti majú trhovú kapitalizáciu vo výške 330 miliárd dolárov. Sú to neštátne peňažné aktíva, ktoré nie sú obchodovateľné len v dolároch, ale v akejkoľvek mene, tovare, alebo službe. Sú to aj globálne aktíva, ktoré nie sú obmedzené geografickými líniami štátu. Nekontroluje ich žiadna národná centrálna banka. Či sa Bitcoin alebo iné kryptomeny môžu pretaviť do vážnej globálnej moci, sú zatiaľ len špekulácie. Ale o tom, že tieto trhové nástroje majú budúcnosť, už niet pochybností. Kľúčovým ukazovateľom je zavedenie novej globálnej meny spojenej s platformou Facebook. Ten, kto už dlhšie sleduje vývoj na kryptotrhu, vie, že peniaze sa môžu objaviť aj bez pričinenia štátu a dokážu byť dobre riadené protokolmi, ktoré fungujú bez ľudského zásahu. Takýto názor je pre hlavný prúd stále dosť šokujúci a vy voláva desenie.



New York Times píše, že menový systém bez povolenia, len na základe konsenzu veľkých súkromných aktérov v otvorených protokoloch znie pekne, ale nie je to demokracia. Dnes sú americkí regulátori bánk a centrálni bankári najímaní a prepúšťaní verejne zvolenými predstaviteľmi. Regulačné orgány pre platby v Libre by boli najaté a prepúšťané samosprávnou radou. Existujú spôsoby, ako takýto systém charakterizovať, ale demokratický to nie je. Každá firma, ktorá je dosť veľká na to, aby ponúkla svoju vlastnú menu, je už príliš veľká. Je to smiešne tvrdenie, veď dnes môže ktokoľvek vytvoriť vlastnú menu a nemusí ísť len o veľkú firmu. Ďalšou záležitosťou je trhová hodnota. Libra od Facebooku pravdepodobne nebude nič špekulatívne.



Nezabúdajme, že centrálne bankovníctvo (a centrálne menové plánovanie) vychádza z myšlienky, že každý v jurisdikcii používa rovnaké peniaze, toky cez regulované banky a tieto regulované banky majú rovnakú centrálnu banku, ktorá riadi celý systém. Je to dizajnový monopol. Dokonca aj 5-percentná penetrácia tohto trhu so súkromnou menou môže narušiť a destabilizovať kontrolu centrálnej banky. Peniaze, ktoré centralizované systémy kontrolujú, strácajú svoju váhu a moc ovplyvňovať makroekonomické výsledky. To je svet, do ktorého smerujeme.





Protekcionistické USA

To že je vláda zodpovedná za riadenie svetovej rezervnej meny, je úžasné privilégium. S tým prichádza určitá zodpovednosť za zapojenie sa do svetového hospodárstva a pomoc, aby sa čoraz viac trhy otvárali a bolo čo najmenej prekážok. Práve teraz sa ale USA uberajú presne opačným smerom. Čoraz viac cla, náhodné hrozby, zlé úmysly. S prezidentom, ktorý oslavuje zvýšenie cla ako kľúč k prosperite. USA dokonca vytvorili zoznam krajín, ako keby ktorákoľvek krajina, ktorá má obchodný deficit, dlhovala USA peniaze. Je to absurdné, ale niektorí ľudia tomu veria. Obrátenie obchodných tokov je ekvivalentom sovietskeho plánu na zvrátenie morských prúdov.

Okrem toho USA ukladajú sankcie voči mnohým krajinám vrátane Ruska, Barmy, Pobrežia Slonoviny, Kuby, Iránu, Severnej Kórey, Venezuely, Sýrie, Libérie, Sudánu, Bieloruska, Konga, Zimbabwe, Iraku a Konga. Zoznam neustále rastie. Svet ich nerešpektuje, pretože v konečnom dôsledku existujú aktíva a existujú trhy a ľudia majú potrebu a právo obchodovať. Politika sankcií v USA už zašla tak ďaleko, že obchodníci hľadajú alternatívy k systémom platby a vyrovnania v dolároch, a to aj v USA. To by ešte viac oslabilo dolár. Ako píše The Wall Street Journal, v Európe zbystrili po tom, čo Spojené štáty vystúpili proti Swift - belgickému systému, ktorý banky používajú na vzájomnú komunikáciu o pohyboch peňazí, pokiaľ v ňom budú iránske banky. V reakcii na to sa Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia rozhodli zriadiť Instex, systém, ktorý ešte nie je funkčný, ale bude založený na eure, druhej najpoužívanejšej mene v medzinárodnom obchode. Spočiatku umožní obchodovanie s Iránom s tovarom, na ktorý sa nevzťahujú nové sankcie USA, ako sú spotrebiteľské výrobky a lieky. Členovia Instexu by ho mohli po rozšírení sankcií využiť na akýkoľvek obchod s Iránom.







Technológie na čiernej listine

Aktuálne je to útok na Huawei. Digitálne technológie sú priemysel založený na vedomostiach a vedomosti neuznávajú hranice. Vytváranie čiernych listín by mohlo skončiť zničujúco, spôsobom, ktorý priamo poškodzuje amerických spotrebiteľov a výrobcov. Americké technologické firmy boli nútené nepoužívať produkty a systémy jednej z najpokročilejších a najvyspelejších firiem na svete. Tam, kde predtým existovala obojstranne prospešná spolupráca, sú teraz pravidlá založené na príkazoch. Také niečo by bolo aj pred niekoľkými rokmi nemysliteľné. Nemôže to veštiť nič dobré pre americký dolár.







Diskusie o devalvácii

Trumpova administratíva je presvedčená, že zahraničné krajiny profitujú zo získania exportných trhov devalváciou meny. To nie je pravda. Ale ak tomu veríte, môžete byť v pokušení uveriť tomu, že devalvácia vlastnej národnej meny je dobrá obchodná stratégia. To čiastočne vysvetľuje, prečo Trump tak agresívne a hlasno vystupuje proti politike Fedu. Myslí si, že to pomôže exportu a zvrátiť trajektóriu obchodných tokov. Skutočným výsledkom je presný opak, oslabenie dolára a zmenšenie trhov ochotných držať doláre. Trump bude naďalej pracovať na devalvácii dolára. Vyplýva to z politických predpokladov za merkantilistickou obchodnou politikou. Takýto kurz však nie je možné sledovať a očakávať, že to neovplyvní stav dolára na svetovej scéne. Agentúra Reuters uvádza, že „americký dolár zostáva globálnou dominantnou rezervnou menou, ale centrálne banky po celom svete sa zdá, že budú naďalej diverzifikovať svoje rezervy od zeleného dolára“.





MMF uvádza, že dolárový podiel globálnych rezerv klesá tri štvrťroky o sebe. Pred pätnástimi rokmi bol podiel dolára 71,5 %, dnes klesol na 61,7 % a klesá ďalej. Globalizácia obchodu je jednou z najprestížnejších zmien vo svetovom hospodárstve za posledné štvrťstoročie. Ak manažéri dolára namiesto toho hľadajú izoláciu, ochranu, sankcie, čiernu listinu a devalváciu, silné trhové sily budú pokračovať v hľadaní alternatív.

Žiadny z týchto faktorov nedokáže zvrhnúť monopol dolára, ale všetkých päť v kombinácii by mohlo zásadne zmeniť celkový svetový menový poriadok, od centralizácie dolára k divokej zmesi obchodných zón, ktoré sú založené na stratégiách založených na dolároch a na zmesi súkromných tokenov založených na kryptomene. To by umožnilo trhom naďalej fungovať, aj napriek všetkým pokusom vlády USA dostať ich pod kontrolu.