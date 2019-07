NDS upozorňuje na uzáveru cesty I/11 vo Svrčinovci pri hraniciach s ČR

dnes 16:01 -

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na čiastočnú uzáveru cesty I/11 v katastrálnom území Svrčinovca (okres Čadca) pred hraničným priechodom s Českou republikou počas najbližších štyroch víkendov. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Doprava bude podľa nej riadená svetelnou signalizáciou a vedená striedavo vo voľnej polovici vozovky. "Práce budú vykonávané výlučne počas víkendov v štyroch etapách, pričom v každej etape bude obmedzený úsek v dĺžke 500 metrov. V prípade nepriaznivého počasia sa uzávera uskutoční v náhradnom termíne v rámci augustových víkendov (2. - 26. 8. 2019). Oprava bude pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následného kladenia nových asfaltových vrstiev," uviedla hovorkyňa NDS.

Doplnila, že uzávera bude od 18.00 h vo štvrtok 4. júla do 3.00 h v pondelok 8. júla, od 18.00 h v piatok 12. júla do 3.00 h v pondelok 15. júla, od 18.00 h v piatok 19. júla do 3.00 h v pondelok 22. júla a od 18.00 h v piatok 26. júla do 3.00 h v pondelok 29. júla 2019.